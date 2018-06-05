Владимир Путин: Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами

Накануне визита в Австрию Владимир Путин дал большое интервью местному телеканалу. "КП" выбрало наиболее интересные моменты.

Выбросьте из головы - мы не хотим разделять ЕС

- У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз – наш крупнейший торгово-экономический партнёр. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределённостей для нас самих. Нам зачем раскачивать Евросоюз, чтобы нести какие-то дополнительные убытки, издержки либо недополучать возможную выгоду от сотрудничества с Евросоюзом? Наоборот, нужно наращивать взаимодействие с Евросоюзом. 40 процентов наших золотовалютных резервов хранятся в евро. Нам зачем раскачивать это всё, в том числе и единую европейскую валюту как производную от раскачки самого Евросоюза? Я хочу, чтобы и в Австрии, и в других странах Евросоюза выбросили эту мысль из головы.

Накануне визита в Австрию Владимир Путин дал большое интервью местному телеканалуФото: ТАСС

Как повар Пригожин может повлиять на выборы в США?

- Западные правительства, Европа, и прежде всего США, обвиняют Россию в том, что она вмешивается во внутреннюю политику других государств силами хакеров. Во всех интервью вы говорите, что это не так, однако нет сомнений в том, что в Санкт-Петербурге на протяжении многих лет есть так называемая Internet Research Agency, которая пытается в Фейсбуке повлиять на публичные дебаты. Эти так называемые фабрики троллей принадлежат Евгению Пригожину, его называют поваром Путина, поскольку он обслуживает всех ваших гостей. Неужели хорошо, что тот, кто поддерживает такие тесные отношения с российским руководством, занимается фабриками троллей?

- Вы сказали «Россия», а потом начали говорить о хакерах, так? Когда вы сказали «Россия», вы имели в виду Российское государство либо отдельных российских граждан, хакеров, каких-то юридических лиц? Я прошу Вас делать разницу между правительством Российской Федерации, Российским государством, российскими гражданами или какими-то юридическими лицами, может быть.

Вы сейчас сказали о том, что господина Пригожина называют поваром Путина. Он действительно занимается ресторанным бизнесом, это его экономическая база, он ресторатор в Петербурге. Но теперь я хочу у вас спросить: вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере, может повлиять на выборы в США или в какой-то европейской стране? Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в США! Это не смешно?

С опережением графика: установлена последняя свая железнодорожной части Крымского моста Путин на вопрос о Пригожине: необходимо разграничивать действия правительства РФ и частных лиц.Источник: Austrian ORF television channel

- Господин Пригожин занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с министерством обороны и получают много госзаказов, миллионы долларов он тратит на фабрику троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно ресторатору?

- Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения.

- Но вы же его сами хорошо знаете.

- Ну и что? Я много людей знаю и в Петербурге, и в Москве. Вы их спросите. В Соединённых Штатах есть такой фигурант – господин Сорос, который вмешивается во все дела во всём мире. И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина. Вот, пожалуйста, ответ вам. Вас устраивает такой ответ?

Трампу мешает работать внутриполитическая борьба

- Вы и Дональд Трамп очень мило говорите друг с другом, однако Трамп уже на протяжении полутора лет является президентом, и пока ещё не было двустороннего саммита между вами. Почему так много времени требуется на это?

- Это нужно спросить у наших коллег из Соединённых Штатов. На мой взгляд, это результат продолжающейся острой внутриполитической борьбы в самих США. Действительно, мы с Трампом встречались, во-первых, неоднократно на различных международных площадках, во-вторых, мы регулярно разговариваем по телефону. Вместе и достаточно неплохо работают наши внешнеполитические ведомства и специальные службы по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес, прежде всего по борьбе с международным терроризмом. Работа продолжается.

Владимир Путин с Трампом встречались неоднократно на различных международных площадкахФото: EAST NEWS

А что касается личных встреч, то, на мой взгляд, они в значительной степени зависят от внутриполитических раскладов самих Соединённых Штатов. Сейчас уже предвыборная кампания в Конгресс начинается, потом не за горами президентские выборы, продолжаются нападки на президента США по разным направлениям. Мне думается, что прежде всего в этом дело.

Нам тоже нужно разоружение КНДР

- Как вы считаете, может ли произойти атомная война между США и Северной Кореей?

- Даже думать на эту тему не очень хочется, и предположение это страшное. Если уж кто в этом не заинтересован, то это Россия, потому что Северная Корея – наш сосед. Кстати говоря, один из ядерных полигонов, как раз тот, который, по-моему, сейчас уничтожается Северной Кореей, находится всего, дай бог памяти, в 190 километрах от границ России. Для нас это имеет абсолютно предметное значение и очень существенное значение. Поэтому мы будем делать всё, для того чтобы на Корейском полуострове произошла разрядка. В этой связи, конечно, мы большие надежды возлагаем на личную встречу Трампа и Ким Чен Ына, потому что слишком уж далеко зашли взаимные претензии.

Мне представляется, что эта дорога к денуклеаризации Северной Кореи должна быть всё-таки дорогой с двусторонним движением. Если лидер Северной Кореи подтверждает свои намерения практическими делами, то и другая сторона должна какие-то делать встречные осязаемые, понятные шаги.

Президента просят построить мост на Сахалин Один из ядерных полигонов который сейчас уничтожается Северной Кореей, находится всего в 190 километрах от границ РоссииФото: REUTERS

Обвинения России в гибели Боинга беспочвенны

- В 2014 году был сбит рейс MH17 на Украине, 290 человек погибли. Международная следственная комиссия заявила несколько дней назад, что этот самолёт был сбит ракетной системой российской армии, что это был конвой из России, который прибыл к украинским повстанцам на востоке Украины. Есть видео, есть телефонные разговоры и десятки свидетелей. Вы уже год говорите, что это не соответствует правде, но практически никто не верит этим словам. Разве вы тем самым не ставите на кон достоверность российских заявлений?

- Хочу отметить, что обе конфликтующие стороны: и украинская армия, и даже украинские националистические батальоны, которые никому не подчиняются, кроме своих лидеров, и донбасская милиция, вооружённые формирования Донбасса – они все используют оружие советского и российского производства. Все. И у одной, и у второй стороны стоят на вооружении в том числе всякие различные комплексы: и стрелковое оружие, и авиация, и комплексы борьбы с авиацией. Всё это российского производства. Это во-первых.

Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию, наши аргументы в расчёт не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию. А она несёт как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролёт гражданских воздушных судов в зоне конфликта. Мы до сих пор не можем получить ответа на некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе, в этом месте и в это время. Трагедия, о которой мы говорим, ужасная, и бесконечно жаль людей, которые погибли, и семьи погибших, но это расследование должно быть объективным и всесторонним.

Сейчас, секундочку, не торопитесь. Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны – Вашей.

Международная следственная комиссия заявила несколько дней назад, что этот самолёт был сбит ракетной системой российской армииФото: REUTERS

- Разрешите тем не менее коротко сказать: да, мы уже знаем, откуда взялась эта ракета. Но какой интерес у Голландии, у Австралии или Малайзии в том, чтобы свалить вину на Россию, если это была не российская ракета, которая принадлежала российским вооружённым силам?

- Нет, мы так не думаем, у нас другая точка зрения. Вы сейчас перечислили страны, которые якобы считают, что это российская ракета и что Россия причастна к этой ужасной трагедии. Должен вас разочаровать и огорчить. Совсем недавно официальные лица Малайзии заявили, что они не видят причастности России к этому ужасному трагическому событию, что у них нет доказательств того, что Россия к этому причастна. Разве вы об этом не знаете? Разве вы не видели заявления малазийских официальных лиц?

Если мы хотим действительно разобраться в этом ужасном событии и выявить все факторы, которые бы позволили нам сделать окончательный вывод, то нужно принимать во внимание все аргументы, в том числе и российские. И было бы в высшей степени справедливо, если бы российские эксперты были допущены к расследованию.

- Многие люди не верят в российские аргументы, поскольку много лет назад в Крыму вы говорили, что знаменитые «зелёные человечки», бойцы в зелёной униформе без опознавательных знаков, – это всё были местные силы самообороны. И через некоторое время вдруг выяснилось, что это действительно были российские солдаты. Почему вам верить в этот раз?

- Знаете ли вы, что в середине 2000-х годов как раз в районе Крыма над Чёрным морем был сбит российский гражданский самолёт? Это сделала украинская армия в ходе учений. И первая реакция украинских официальных лиц заключалась в том, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Был сбит гражданский самолёт, который летел рейсом из Израиля в Россию. Все погибли, естественно. Украина напрочь отрицала свою причастность к этому ужасному инциденту, но потом вынуждена была с этим согласиться. И почему мы должны сейчас верить украинским официальным лицам? Примите, пожалуйста, ответную шайбу на ваш вопрос по Крыму.

Крым не будет возвращен никогда

- Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине?

- Нет таких условий и быть не может. Когда на Украине произошёл антиконституционный вооружённый переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали - увеличили свой контингент для охраны наших вооружённых сил там, наших военных объектов.

- Но речь же идёт не о российском Черноморском флоте. Конечно же, он там был. Речь идёт о бойцах в униформе без опознавательных знаков. Вы сказали, что это крымчане, но это были не крымчане, это были российские военнослужащие.

- Там наши военнослужащие были, они ни в чём не принимали участия. Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, когда к ним уже поездами начали направлять националистов, начали блокировать автобусы и автомобильный транспорт, у людей возникло желание защититься. И первое, что пришло в голову, восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. Послушайте, это разве запрещено Уставом ООН? Нет. Там прямо прописано право наций на самоопределение.

В этот момент наши Вооружённые Силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, что сделали? Они обеспечили проведение независимых свободных выборов – волеизъявления людей, проживавших в Крыму.

Народ Крыма сделал сам свой выбор

- Аннексия Крыма – это был первый раз, когда страна в Европе аннексировала часть другой страны против её воли. Это действительно воспринималось в качестве угрозы для соседних государств, начиная от Польши, заканчивая Балтийскими государствами, потому что предполагалось, что меньшинства в этих странах тоже могут получить защиту от российских войск.

- Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Но если вы хотите получить моё мнение по тем вопросам, которые я задаю, то вам нужно всё-таки набраться терпения. Я должен договорить.

Если вы говорите об аннексии, то разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово. Почему же вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО? Вы же так не говорите. Вы говорите о праве косоваров на самоопределение. Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали это на референдуме, на который пришло свыше 90 процентов людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же – около 90 процентов. Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?

- Господин президент, референдум был всё-таки антиконституционным.

- Почему?

- Это не соответствовало украинскому законодательству, украинской Конституции. Это был не свободный референдум, так говорят западные наблюдатели. Вы сами называли заявление о независимости Косово аморальным и нелегальным, до сих пор его не признали. Как так может быть?

- Потому что в ходе политических процессов и военных событий в бывшей Югославии в отношении Косово было принято решение, в котором прямо прописано «Согласие центральных властей страны при определении вопросов суверенитета необязательно». Так Суд ООН прокомментировал события в Косово, а теперь Вы говорите…

- Нет никого, кто признал бы это голосование, нет никого, кто признал бы аннексию.

- Ваши аргументы выглядят совершенно неубедительно, потому что никто не должен признавать волеизъявление граждан, проживающих на той или другой территории. Это полностью соответствует тому, что прописано в решении Суда ООН, и здесь не может быть никакого двойного толкования, а вот двойное толкование у тех, кто пытается это делать.

Чечня решила остаться в составе России

- Можно я поймаю вас на слове?

- Попробуйте.

- Если это так, тогда получается, что люди в Чечне, в Дагестане и Ингушетии тоже могли бы организовать референдум и отделиться от России? Или организовать исламский халифат у себя на территории?

- Да, радикальные элементы «Аль-Каиды» и хотели в принципе оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Чёрного до Каспийского моря. Не думаю, что Австрия и Европа этому возрадовались бы, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но сам чеченский народ на выборах пришёл к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий всё-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. Россия пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договорённостей.

То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и на Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств на Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Об этом как-то мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня.

Народ Крыма сделал сам свой выборФото: Евгения ГУСЕВА

Экономический подъем России только начинается

- Вы действительно ищете внешнеполитические вызовы, чтобы оправдать тем самым внутренние проблемы?

- Я хочу, чтобы успокоились все, кто так думает. Начиная с 2012 года Россия прошла через ряд очень сложных вызовов в экономике. И связано это не только с так называемыми санкциями и ограничениями. Это связано прежде всего с серьёзным падением цен на наши традиционные экспортные товары – в два раза. В этой связи это повлияло на доходы бюджета, а значит, в конечном итоге на доходы граждан. Но мы сделали главное - сохранили и укрепили макроэкономическую стабильность в стране. У нас созданы очень хорошие условия для следующих шагов по развитию экономики, и мы обязательно это сделаем.

- Некоторые говорят, что вы превратили страну, которая была на пути к демократии, в авторитарную систему, что вы якобы здесь царь. Верно ли это?

- Нет, неверно. Это, конечно, неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живём в рамках действующей Конституции. В нашей Конституции прописано – по-моему, так же как в Конституции Австрии: два срока подряд, не больше, президент может избираться. Поэтому после двух легитимных сроков моего президентства я оставил этот пост, не стал менять Конституцию и перешёл на другую позицию. После этого, как известно, в 2012 году вернулся, прошёл через выборы, выборы выиграл.

Нам не нужны новые Саакашвили

- Получилось так, что самый известный оппозиционер в России не смог выдвинуть своей кандидатуры, это блогер Алексей Навальный. Вы ещё ни разу не называли открыто его имя, Алексея Навального. Почему?

- У нас ведь много бунтарей, так же как и у вас, так же как и в Соединённых Штатах. Было такое движение в США – Occupy Wall Street. Где они теперь? Их нет.

У вас разве мало – и в Европе в целом, и в Австрии – людей, которые выступают с каких то крайних позиций, проповедуют какие-то крайние точки зрения, пытаются манипулировать сложностями и проблемами в обществе? В частности, вопросами, связанными с коррупцией.

Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?

Нам, России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно, так же как и у вас, в Австрии, так же, как и в любой другой стране. Можно выхватить эту проблему и начать её раскручивать или позиционировать себя на предполагаемых решениях этого вопроса. Но если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень и реагируют.

- Но избиратели даже не могли посмотреть на этого кандидата, потому что он не мог выдвинуть кандидатуру.

- Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен. Никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе, что и делают различные фигуранты различных политических движений и направлений. Если человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чём мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?

Не хочу быть пожизненным президентом

- В конце этого президентского срока Вам будет больше 70 лет.

- Надеюсь. (Смех.)

- После окончания президентского срока вы уйдёте из политики или всё-таки вы продолжите быть во власти и станете премьер-министром?

- А как бы вам хотелось? Мой президентский срок только что начался, я только в начале пути, давайте не будем забегать вперёд. Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать. Многое будет зависеть от того, как мы будем работать, каких результатов мы добьёмся. Но вы правы, действительно, я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок.

- Люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведён, для того чтобы вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным президентом. Возможно ли такое в России?

- Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьёзно с уровня президента Российской Федерации.

Владимир Путин на рыбалке в Тыве в августе 2017 года Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Есть очень много ваших фотографий в полуголом виде, что для главы государства действительно довольно необычно. Что это за фотографии?

- Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу.

Накануне визита в Австрию Владимир Путин дал большое интервью местному телеканалу ORF.

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