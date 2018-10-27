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Владимир Путин: Если провокации из Идлиба продолжатся, Россия оставляет за собой право ликвидировать источник опасности

27 октября 2018, 22:54  •  30 • В России

С одной стороны стамбульского дворца Вахдеттин открывается вид на Босфор, а с трех других он окружен огромным кладбищем. Всех своих гостей Реджеп Эрдоган потчевал видом на легендарный пролив. Турецкие агентства моментально передавали: вот Меркель тычет пальцем в сторону моста, соединяющего Европу и Азию, вот Путин улыбается, глядя в окно, вот Макрон приоткрыл рот. А кладбище было скрыто за высоким забором, и о нем гости-лидеры скорее всего просто не узнали. Для переговоров о ситуации в Сирии вряд ли можно было придумать интерьер символичнее.

Идею четырехстороннего саммита по будущему Ближнего Востока придумали европейские партнеры, которые с одной стороны боятся военной операции в Идлибе и новой волны беженцев, а с другой - хотят гарантий для своих инвестиций в грядущее восстановление Сирии. Эрдогану очень хотелось обсудить с ними субсидии на сдерживание беженцев в Турции и вообще свое место в европейском ландшафте. А Владимиру Путину нужно было поговорить и о вложениях Европы в Сирию, и о политической конфигурации поствоенного мира и о роли западной коалиции в сирийском конфликте.

Всем своим гостям Реджеп Эрдоган показывал вид на БосфорФото: REUTERS

С такими разносторонними интересами встреча просто не могла быть короткой. Поэтому, когда через час лидеры вышли из зала на улицу, все очень удивились, что все закончилось так стремительно. Но Путин, Меркель, Макрон и Эрдоган подышали немного босфорским ветром и вернулись обратно — еще на полтора часа.

- Многие страны поняли значение сирийского кризиса, только когда он достиг границ этих стран, - начал пресс-конференцию с камня в европейский огород Эрдоган. - Но мы должны покончить с этим равнодушием. Мы сегодня провели продуктивные встречи. Мы остались приверженцами территориальной целостности Сирии и противниками военного решения проблему.

«По грудь в ледяной воде»: как спасали от наводнения посёлок в Краснодарском крае

Для переговоров о ситуации в Сирии вряд ли можно было придумать интерьер символичнееФото: REUTERS

Президент Турции не упустил момент напомнить, что у него в стране уже живут 3,5 миллиона сирийцев, на которых «уже потрачено 33 миллиарда долларов».

- С учетом того, что идет зима, призываю европейских партнеров увеличить ассигнования, - потребовал он, пользуясь случаем.

- Все участники встречи согласны в главном — добиться мира в Сирии можно только политико-дипломатическим путем, - сказал Путин. - Нужно запустить работу Конституционного комитета, который определит будущий формат сирийской государственности. Несмотря на то, что уровень насилия в Сирии существенно снижен, немаловажной задачей остается ликвидация всех скопившихся там радикальных элементов. Нельзя допустить, чтобы получившие боевой опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах спящие ячейки, вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор.

Тут он сказал то, что совсем не должно было понравиться другим сидевшим за этим столом — терпение России велико, но не беспредельно, и если проблема Идлиба не будет решена с помощью демилитаризованной зоны, то придется решать ее иначе.

- Если будут продолжаться провокации из Идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать помощь Дамаску в уничтожении этого источника угрозы, - заявил Путин. - Совсем недавно был осуществлен обстрел Алеппо из этой зоны, недавно наши ПВО сбили возле Хмеймима 50 летательных аппаратов.

- В случае силового решения идлибской проблемы, террористы просто разбегутся по другим странам, - возражал Макрон.

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Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги четырехстороннего саммита России, Германии, Франции и ТурцииФото: REUTERS

- Возвращение беженцев имеет большое значение, - говорила о своем наболевшем Меркель. - Но они должны возвращаться, только когда их родной край станет безопасным. Мы должны продолжить мирное урегулирование в Идлибе, чтобы избежать кровавой трагедии.

- Как вы будете убеждать Асада создать Конституционный комитет? - спросила Путина французская журналистка.

- Нужно, чтобы работа шла уважительно по отношению к законным сирийским властям, - ответил он. - Все употребляют выражение «сирийский режим», а между тем декларацией ООН действующая власть признана законной. Опираясь в том числе и на декларацию сегодняшнего дня, которую мы с коллегами согласовали, мы рассчитываем, что до конца текущего года будет согласован полностью конституционный комитет, и он начнёт свою работу.

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