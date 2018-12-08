Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ФСБ рассказали о содержании обнаруженных на украинских кораблях документов
Военные лётчики Приморья отметили столетие авиаполка Воздушно-космических сил РФ
Более двух стран: Болгария рассказала про Керченский инцидент
«Главным нападкам подвергалось строительство моста»: в ФСБ назвали цель провокац...
Главная / В России

Владимир Путин: Если нет понимания, что нужно делать для страны, нечего приходить во власть

08 декабря 2018, 19:09  •  156 • В России

Выступая на съезде партии «Единая Россия», Владимир Путин предпочел говорить в первую очередь о предназначении власти.

- Если нет четкого понимания, что нужно делать для развития страны – нечего приходить во власть, - сразу заявил президент. - Нечего там делать! Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах. Ответственные люди, а мы с вами именно такие, должны поступать совершенно иначе.

Критиковал Путин и саму партию, говоря о недопустимости пренебрежительного отношения к людям.

- Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности, и в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России, - сказал глава государства. - Однако, есть и те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе. Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном.

Президент потребовал уже не только от членов партии, но и от всех представителей власти заняться непосредственными проблемами граждан страны.

- Вы знаете, насколько высок запрос граждан на справедливость, честность, открытость, - напомнил он. - Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними. Понятно, что не всегда есть возможность удовлетворить каждое представление о том, как нужно решать ту или иную проблему. Людей много. Нужно уважение к людям, разъяснять свою позицию, это не сложно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

156
Источник
Похожие новости
08 декабря 2018, 15:54
ФСБ: Задержанные в Керченском проливе украинские моряки не военнопленные, а уголовные преступники
07 декабря 2018, 21:54
«Надо разбираться в каждом отдельном случае»: в МВД прокомментировали отмены концертов российских рэперов
07 декабря 2018, 21:54
В воздухе и подо льдом: какие беспилотники для освоения Арктики создаются в России

08 декабря 2018, 09:24
Заставить каноническую УПЦ участвовать в «объединительном соборе» на Украине не смогли ни уговоры, ни репрессии
08 декабря 2018, 09:24
Военные лётчики Приморья отметили столетие авиаполка Воздушно-космических сил РФ
08 декабря 2018, 10:54
«Потерял актуальность»: знак «Шипы» перестал быть обязательным
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
02 декабря 2018, 20:09
Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича
04 декабря 2018, 09:39
Семилетний мальчик заработал на YouTube 22 млн долларов
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
03 декабря 2018, 07:24
Потерялись на карте: Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике
05 декабря 2018, 00:09
С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.