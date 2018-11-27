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Владимир Путин: Если мы и дальше будем пережевывать вчерашние проблемы, даже в последний вагон «технологической революции» не успеем прыгнуть

27 ноября 2018, 19:54  •  101 • В России

- Более шести лет назад мы изменили формат Совета по науке и образованию, ушли от лишних церемоний, от лишних протокольных мероприятий. Совет стал работающей площадкой для диалога представителей государства, вузов, научного сообщества в целом, - заявил Владимир Путин, открывая в Кремле заседание Совета, но к концу почти двухчасовой встречи он свое мнение изменил. И завершая заседание президент предложил продолжить реформу. - 300 с лишним миллиардов выделяется на нацпроект "Наука", а с целом свыше 600 миллиардов, я предлагаю в будущем нашу работу по-другому построить. Я бы хотел посмотреть, как расходуются эти деньги и каковы результаты этой работы. Как развивается отрасль, где мы находимся, куда движемся и каковы перспективы.

Идея главы государства была близка к тому, как недавно проходил президиум Госсовета: сначала поработать по группам и темам, а потом уже общаться все вместе.

- Знания, технологии, компетенции, кадры – это основа для реализации наших национальных проектов, для достижения наших стратегических целей, - заявил Путин. - Речь о новом качестве жизни человека, о возможностях для его самореализации, о конкурентоспособности нашего общества в целом, экономики, государства в мире будущего. Нам нужны прорывные открытия и разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру, внедрить новые строительные технологии, улучшить состояние окружающей среды и здравоохранения, включая независимость в ключевых сегментах фарминдустрии, укрепить нашу продовольственную безопасность, в том числе за счёт собственных посевных и племенных материалов.

При этом нынешнее состояние отечественной науки президент раскритиковал.

- Нам нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования – в интересах страны, экономики и наших граждан, - заявил Путин. - А получается, что государство даёт деньги, а задачи, связанные с обеспечением государственных нужд не формулируются государством. Отраслевые министерства, по сути, устранили от формулирования этих задач. И какими проблемами, какими вопросами заниматься – решают сами лаборатории.

Самое же главное глава государства выразил образно.

- Время спрессовывается, масштаб задач и вызовов очень большой, он огромен, - сказал Путин. - Если мы и дальше будем распылять деньги, неспешно двигаться вперед, а то и просто пережевывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем. Причем опоздать можем навсегда, даже в последний вагон «технологической революции» не успеем прыгнуть.

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