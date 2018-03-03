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Владимир Путин: Если мы это сделаем, весь XXI век пройдет под знаком наших побед
03 марта 2018, 17:24 • 176 • В России
Митинги - не стихия Владимира Путина, он предпочитает мероприятия, где слышно всех собеседников. Но в ходе предвыборной кампании можно и показать, что такое настоящий митинг.
Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государства, и пока вперемежку с популярными артистами на сцену выходили доверенные лица Путина, объяснявшие, почему другого выбора у страны нет.
Владимир Путин поёт гимн России.Владимир Путин поёт гимн России
- Вы знаете других кандидатов в президенты? - вопрошал аудиторию Никита Михалков. - Вы можете представить их верховными главнокомандующими ядерной державы? Поэтому других вариантов у нас нет!
Не согласиться с ним и в самом деле было трудно.
- Благодаря воле Путина Крым воссоединился с Россией, благодаря ему появился Крымский мост. Путин - это развитие России, - вторил ему Владимир Меньшов.
На сцену поднимались артисты, спортсмены, политики, но все ждали главного героя.
- Рад вас всех приветствовать в «Лужниках», - осмотрелся по сторонам Путин. - Это уже не «Лужа», как говорили когда-то, это наш обновленный стадион, которым мы гордимся.
Стадион за четыре месяца до чемпионата мира, действительно, был хорош.
Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государстваФото: REUTERS
- У нас благородные и ясные цели, - продолжил он. - Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее десятилетие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это!
За спиной Путина в этот момент стояли победители только что завершившейся Олимпиады в Пхенчхане, и он не упустил голевую передачу.
- Наши хоккеисты после победы на Олимпиаде пели гимн, но мы не слышали музыки, - приложил он палец к уху. - Давайте споем его, как полагается.
Наверное, это был единственный в своем роде концерт - гимн России в исполнении президента страны с 80-тысячным стадионом.
- Спасибо вам большое всем за поддержку! Храни вас Господь! - закончил свое краткое выступление Путин и пошел пожимать руки волонтерам.
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