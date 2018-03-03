Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Постскриптум (03.03.2018)
Лавров призвал не опускать руки в попытках подтолкнуть стороны в Йемене к диалог...
Человекороботы в Британии, вуду Клинтонов и семейная революция
Казахстан поддержал международный Договор о запрещении ядерного оружия
Главная / В России

Владимир Путин: Если мы это сделаем, весь XXI век пройдет под знаком наших побед

03 марта 2018, 17:24  •  176 • В России

Митинги - не стихия Владимира Путина, он предпочитает мероприятия, где слышно всех собеседников. Но в ходе предвыборной кампании можно и показать, что такое настоящий митинг.

Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государства, и пока вперемежку с популярными артистами на сцену выходили доверенные лица Путина, объяснявшие, почему другого выбора у страны нет.

Владимир Путин поёт гимн России.Владимир Путин поёт гимн России

- Вы знаете других кандидатов в президенты? - вопрошал аудиторию Никита Михалков. - Вы можете представить их верховными главнокомандующими ядерной державы? Поэтому других вариантов у нас нет!

Не согласиться с ним и в самом деле было трудно.

- Благодаря воле Путина Крым воссоединился с Россией, благодаря ему появился Крымский мост. Путин - это развитие России, - вторил ему Владимир Меньшов.

На сцену поднимались артисты, спортсмены, политики, но все ждали главного героя.

- Рад вас всех приветствовать в «Лужниках», - осмотрелся по сторонам Путин. - Это уже не «Лужа», как говорили когда-то, это наш обновленный стадион, которым мы гордимся.

Стадион за четыре месяца до чемпионата мира, действительно, был хорош.

Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государстваФото: REUTERS

- У нас благородные и ясные цели, - продолжил он. - Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее десятилетие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это!

За спиной Путина в этот момент стояли победители только что завершившейся Олимпиады в Пхенчхане, и он не упустил голевую передачу.

- Наши хоккеисты после победы на Олимпиаде пели гимн, но мы не слышали музыки, - приложил он палец к уху. - Давайте споем его, как полагается.

Наверное, это был единственный в своем роде концерт - гимн России в исполнении президента страны с 80-тысячным стадионом.

- Спасибо вам большое всем за поддержку! Храни вас Господь! - закончил свое краткое выступление Путин и пошел пожимать руки волонтерам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

176
Источник
Похожие новости
02 марта 2018, 18:39
Путин расстроил американских военных
02 марта 2018, 15:24
Россия и Украина обменялись заблудившимися пограничниками
02 марта 2018, 15:24
От Послания президента я испытываю не эйфорию, а облегчение

Загрузка...
02 марта 2018, 12:09
Наши голуби - это просто чужие ястребы
03 марта 2018, 14:09
Войны не будет, дубины вы стоеросовые!
03 марта 2018, 17:24
Владимир Путин: Если мы это сделаем, весь XXI век пройдет под знаком наших побед
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 февраля 2018, 09:09
"Не оправдали надежд": После блестящей победы русских хоккеистов на ОИ, США отказались от своих спортсменов
25 февраля 2018, 23:24
Голову декоммунизируйте: Верка Сердючка отреагировала на декоммунизацию ее дома
27 февраля 2018, 14:24
Экономист из России на страницах укросми требует лишить русских хоккеистов медалей
02 марта 2018, 00:54
Готовьтесь, это надолго: Трамп лишил США импортной стали и алюминия
02 марта 2018, 04:09
Россия не сможет себе позволить Су-57: Шведы убеждены, что денег у страны банально нет
02 марта 2018, 20:09
Реакция на реакцию: как западные СМИ остались «в восторге» от оценки послания Путина главредом RT
26 февраля 2018, 09:09
Куда и в кого плюют сегодня "артековцы"?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.