Владимир Путин: Если есть желание испортить отношения с Россией, то нас можно обвинить во всех смертных грехах, но нельзя переходить красную черту

На встрече Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств для прессы были открыты только несколько первых вопросов, но после ее окончания журналисты, выходя из зала, по традиции делятся услышанным. "КП" собрала самые интересные фрагменты этого разговора.

60 долларов за баррель - справедливая цена

- Мы приняли решение по ограничению добычи на фоне низких и, как нам казалось, несправедливых цен на энергоносители. Когда цена достигла 60 долларов за баррель, по нашему мнению, это была сбалансированная цена, достаточная для того, чтобы прогнозировать необходимые отрасли инвестиции и осуществлять их. Все, что свыше, может вызывать определенные проблемы для потребителей, в чем основные производители тоже не заинтересованы.

Поэтому небольшой всплеск, который мы наблюдаем сегодня, с одной стороны, на пользу российскому бюджету. У нас растут золотовалютные резервы, и за прошлый год профицит торгового баланса составил 130 миллиардов долларов. Но с другой стороны, мы понимаем, что растут возможности наших конкурентов, в том числе у производителей сланцевой нефти в США, они заполняют определенную часть рынка. Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоносители и на нефть.

Вы меня спросили, какую цену мы считаем справедливой. Справедливо – не справедливо, но нас вполне устраивала цена в 60 долларов за баррель.

Делу Скрипалей нужно справедливое расследование

- Мы с самого начала предложили работать по этому направлению вместе, но британская сторона ответила отказом и занималась расследованием самостоятельно. Изначально было объявлено, что это отравление произошло боевым отравляющим веществом. Ничего этого, слава Богу, не произошло, и сам Скрипаль, и его дочь живы, выписались из больницы.

Поэтому говорить о том, что это было боевое отравляющее вещество, мне кажется, не представляется возможным. А если это так, то ставится под сомнение все, что было сказано британской стороной изначально.

Как можно из этой ситуации выйти? Или проводить совместное полноценное, объективное расследование, или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему, кроме ухудшения отношений, не ведут.

Президент рассказал про цену на нефть, С-400 для Турции и "агента Джонсона"Фото: REUTERS

США должны перестать грозить КНДР

- Мы считаем, что прямые переговоры между США и Северной Кореей, на любом уровне, а уж тем более на высшем государственном уровне, крайне важны, и без этого диалога вряд ли удастся разрешить очень сложную проблему денуклериаризации Корейского полуострова. Поэтому мы все надеемся на то, что встреча лидеров США и КНДР состоится, и будет завершена положительными результатами.

Чтобы говорить о полной денуклериаризации Северной Кореи, нужно дать гарантии их суверенитета и неприкосновенности, гарантии возможности им самим решать свою собственную судьбу. Я глубоко убежден в том, что, если ничего не навязывать, не вести себя агрессивно и не пугать Северную Корею, то результат может быть достигнут, нужный нам, быстрее, чем многим кажется, и с меньшими издержками. И наоборот, если пугать Северную Корею, если создавать постоянно внешнюю угрозу, то решение вопроса будет тянуться бесконечно долго.

Мы готовы к мирному договору с Японией

- Чем больше сотрудничество, тем больше шансов строить нормальные отношения, создавать условия для решения острых застарелых проблем глобального характера, такие, как мирный договор. Именно поэтому мы договорились с премьер-министром Абе, что будем реализовывать его предложение по реализации расширения нашего сотрудничества по 8 направлениям. Будем создавать условия для совместной работы сегодня на островах Курильской гряды и вообще в целом будем развивать наше взаимодействие. Вот, создавая такие условия для развития отношений, полагаю, можно в конце концов выйти и на подписание мирного договора.

Мы со своей стороны будем стремиться к тому, чтобы приемлемые для обеих сторон компромиссы были найдены. Какие они могут быть, сейчас я не могу сказать, потому что, если бы я мог сказать, мы бы уже подписали соответствующий документ.

Кто может приказать Эрдогану не покупать С-400?

- Турция - страна НАТО, ну она решила приобрести военные системы, причем передовые, без всякого преувеличения, самые лучшие в мире в своем классе не у страны НАТО, ну и что - это что, преступление?

Я теряюсь даже в догадках, как это объяснить. Это абсолютно несправедливо в отношении к Турции. Насколько я знаю характер президента Эрдогана, вряд ли кому-нибудь удастся, используя инструменты давления, добиться нужного для кого- то результата. Наоборот, я думаю, что это только взбодрит президента Эрдогана, и он точно, даже если захотел бы, не пойдет на уступки в силу защиты своих национальных интересов.

Кто имеет право ограничивать суверенную страну в выборе товара, который страна должна приобрести, в данном случае очень чувствительного для обеспечения своей безопасности? Мне кажется, это такой совсем перебор. Как противостоять? Есть только одно средство: последовательно защищать свой суверенитет, чтобы было понятно, что любые инструменты подобного рода, попытки ограничить суверенитет обречены на неудачу. И когда те наши партнеры, которые прибегают к таким средствам, поймут, в конечном итоге мы все откажемся от подобных мер.

Борис Джонсон тоже наш агент?

- Вмешательство каких-то хакеров России в ситуацию в Каталонии - это полная чушь, просто бред. Это не соответствует ни нашей политике, ни нашим интересам, ни уровню наших отношений с Испанией. Сейчас уже говорят, что Россия виновата и в решении по Brexit. То есть тоже абсолютный бред опять, мы не имеем к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании. Тогда можно заподозрить, что и те, кто выступал за выход Великобритании из Евросоюза, являются нашими агентами. По-моему, господин, министр иностранных дел, Джонсон, он тоже выступал за выход Великобритании? Может быть, и он тоже наш агент?

Нельзя переходить красную черту

- Если есть желание испортить отношения с Россией, то нас можно обвинить вообще во всех смертных грехах, что, собственно, часто и происходит. Только мне кажется, что это очень вредная для всех и опасная позиция. Это разрушает систему международных отношений. А мы должны, наоборот, ее укреплять. Ну есть какие-то границы, понимаете, красную черту нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам. Мы-то готовы, а к чему готовы наши партнеры?

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