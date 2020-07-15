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Владимир Путин едет в Крым. Но отпуск президента пока откладывается
15 июля 2020, 13:25 • 120 • В России
В четверг, 16 июля, Владимир Путин отправится в Крым.
- Президент примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, - поделился Песков на брифинге. - В этот день Владимир Путин посетит судостроительный завод "Залив" в Керчи. Находясь в стенах этого предприятия, он также пообщается - в формате видеоконференции - с коллективами других судостроительных комплексов - «Севмаш» и "Северная верфь", где (в это же время. - А. Г.) также будут закладывать новые корабли.
Еще у президента запланирован разговор с представителями, которые работают на заводе "Залив". Намечаются и другие встречи, о которых станет известно в четверг.
- Собирается ли президент в этом году в отпуск? Или - хотя бы его пресс-секретарь?
Отвечая на этот вопрос «Комсомольской правды», Песков сказал:
- По поводу отпуска президента мне ничего не известно. Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу насыщенные. Что касается меня - я тоже пока ничего не могу сказать.
Тут Песков немного помечтал - о том, что - «сам при возможности обязательно возьмет отпускные дни».
Пару секунд подумав, пресс-секретарь добавил:
- В отпуск надо ходить.
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