Владимир Путин: Дубинкой просто так никто не молотит

Президент дал интервью агентству «ТАСС», рассказав о своем отношении к резонансным уголовным делам и несанкционированным акциям. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора

ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВЫБИВАЛИ ПРИЗНАНИЯ?

- Когда вы звонили последний раз судьям?

- Судьям я вообще не звоню никогда. С судьями я встречаюсь время от времени, с моими бывшими однокурсниками по университету. Там много судей.

- А те, которые при должности?

- Есть люди, которые при должности. Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками, универсантами.

- Знаете, какое самое резонансное дело 2019 года? Иван Голунов.

- Ну да, слышал.

- И оно резонансным стало в том числе потому, что активная часть общества оказалась недовольна тем, как поступили с этим молодым человеком, журналистом.

- Чего ж хорошего, конечно.

- Так бы его тоже, как вы говорите, побрили бы, скорее всего.

- Да, но этого не случилось.

- Не случилось, потому что люди вмешались. Это единственный способ воздействия на правосудие?

- Вы понимаете, что я хочу сказать. Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо. Там, по-моему, сейчас…

- Пять человек задержано…

- Ну, ситуация развивается просто, работают правоохранительные органы.

- Хотелось бы найти заказчиков этой истории.

- Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.

- Константина Котова тоже. Дело его пересматривается, Конституционный суд распорядился. После того как к Вам обратились, персонально обратились с этим вопросом, после пресс-конференции процесс пошёл. То есть получается, что всё-таки личное участие президента, ручное управление имеет значение.

- Получается так, что президент, будучи гарантом конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике.

СУД ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ПО ЗАКОНУ

- Оправдательные приговоры в 2018-м году — 0,23%.

- Вы знаете, сколько у нас в начале 2000-х было тюремного населения? Оно уменьшилось ровно в два раза. Кто сидит. Ровно в два раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые, и так далее. В два раза уменьшилось.

- Дело Серебренникова, например. Ну сколько уже, ну сколько можно? И вы сейчас опять скажете: это дело суда. Уже там подписывались и расписывались.

- Кто подписывался и расписывался?

- Ну кто, люди, которые имеют вес в обществе, с именем, за него.

- Люди, которые имеют вес в обществе, их мнение важно. Я думаю, что суд учитывает мнение уважаемых людей. Но всё-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания.

- Не менее резонансная история была с этими летними выступлениями в Москве, которая в Вашей интерпретации превратилась уже сразу во что-то… Ну бросили бутылку. Вы параллель проводите сразу там с Парижем, Гонконгом.

- Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона.

СИЛОВИКОВ СПЕЦИАЛЬНО ПРОВОЦИРУЮТ

- Ну тоже, ну и Росгвардия, что ж они у нас такие ранимые, трепетные?

- Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят.

- Но когда дубинкой молотят, тоже граждан, знаете...

- А дубинкой просто так никто не молотит, если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны.

- Посмотрите видео. Как женщине под рёбра, а потом не находят, кто это, где он, что он…

- Речь наверняка идёт о так называемых несанкционированных акциях.

- Да.

- Ну вот. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения. Ведь понимаете, вот интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные. Они же придут, где бы вы ни были, вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать своё недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. Так? А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы Вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет! Показать, что они такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти управления. Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.

- На то и кот, чтобы мыши не дремали.

- Правильно. Это хорошо, но этого недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.

Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах несанкционированных митингов.

Полная расшифровка разговора тут.

Часть 1. О задачах нового правительства

Часть 2. Отношения с Украиной.

Часть 3. О нацпроектах.

Специальный проект ТАСС. 20 вопросов Владимиру Путину.