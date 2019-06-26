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Владимир Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало

26 июня 2019, 18:09  •  12 • В России

Перед началом Госсовета по развитию дорожной сети и обеспечению безопасности движения из всех участников повышенным вниманием журналистов пользовались два человека. Геннадию Зюганову в этот день исполнилось 75 лет, а Юнус-Бек Евкуров накануне подал в отставку с поста главы Ингушении, но все равно представлял республику — президент пока свое решение не принял.

Евкуров прошел в зал молча, не став ничего комментировать. А вот Зюганов за словом в карман не полез.

- Президент вас поздравил с юбилеем? - спросил я лидера КПРФ.

- Как говорят, подписал указ, - кивнул Зюганов. - Сейчас скажет, наверное. По моему, специально назначил на сегодняшний день Госсовет. Поздравляю вас с моим юбилеем!

Но ожидания лидера коммунистов оказались напрасными — Владимир Путин вошел в зал с книгой в руке.

- У Геннадия Андреевича Зюганова сегодня день рождения, я перед началом хочу его поздравить с юбилеем – 75 лет, - нагнулся президент к микрофону. - Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году, в этом же году состоялся и XXIII съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам эту книгу.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Геннадия Зюганова с 75-летием и подарил ему книгу с материалами XXIII съезда КПСС и гравюру. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

На синем томике значилось «Материалы XXIII съезда партии», заодно Зюганов получил и гравюру с видом Кремля, куда хозяином он так и не въехал.

- Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало, - сразу взял быка за рога Путин. - Общая протяжённость дорог высшей – первой – категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2423 километра, причём главным образом за счёт федеральных трасс. Конечно, нужно отметить и признать, что в 2010 году их было намного меньше – всего 38,6 процента. А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.

Президент говорил о бюрократических препонах при строительстве дорог, о борьбе с коррупцией в этой сфере, о нереалистичном ценообразовании при тендерах, о регулировании проезда тяжеловесных машин, убивающих дорожное полотно.

- Безопасность дорог зависит в том числе от их освещённости, с этим у нас, прямо скажем, беда, - поднял еще одну проблему Путин. - За пределами агломераций практически на всех дорогах – кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям. За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом. Прошу всех незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог.

В целом по стране количество ДТП продолжает снижаться, но 30 регионов, наоборот, нарастили аварийность. И здесь излишний контроль тоже может быть вреден.

- Цель установки камер видеоконтроля – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей, - привел еще один пример президент. - Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижение нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.

Между тем министерство внутренних дел готово шагнуть в наведении порядка еще дальше.

- Министерством подготовлены предложения по усилению ответственности водителей, находящихся в нетрезвом виде, - заявил глава МВД Владимир Колокольцев. - Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде.

Путин вспомнил о региональных дорогах, когда упомянул свою подготовку к недавней Прямой линии.

- Я смотрел фото и видеоматериалы, и возникал вопрос — а губернатор там бывал хоть когда-нибудь? Видел он хоть раз эти объекты? - напрямую обратился он к сидевшим в зале главам областей и республик.

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