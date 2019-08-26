Владимир Путин даст исчерпывающий ответ на агрессию США и НАТО

Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, посвящённое недавним ракетным испытаниям США. Ранее американцы в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Причём есть свидетельства того, что Штаты заранее готовились саботировать договор, разрабатывая запрещённые им ракеты.Теперь, 18 августа, в США испытали крылатую ракету наземного базирования, которая якобы поразила цель на расстоянии 500 километров. Кроме того, американские военные использовали для испытаний универсальную пусковую установку МК-41. Точно такие же установки размещены в комплексах ПРО США в восточной Европе.Это неприкрытое давление на нашу страну. Своеобразный шантаж и одновременно сигнал агентам американского влияния внутри России. Дескать, ждём от вас результатов – готовы ударить с баз ПРО в Европе в нужный момент.Дополнительным элементом в этой мозаике является авария российской гиперзвуковой ракеты на ядерной батарейке близ Северодвинска. Многие эксперты уверены, что это был саботаж. Подтверждает эту версию реакция американских официальных лиц. Они прямо из штанов выпрыгивали, чтобы нанести российскому ВПК репутационный ущерб. И на фоне этого провели свои ракетные испытания.Опять похоже на сигнал «спящим»: российские ракеты не взлетят, а наши готовы и ждут сигнала у рубежей России.Важно не упускать из виду также, что сейчас на государственном уровне идёт расследование зарубежного вмешательства в предстоящие в сентябре выборы. В июле и августе в столице периодически вспыхивали незаконные акции, перераставшие в массовые беспорядки. Некоторые эксперты считают, что данные акции лишь тренировки перед действительно масштабными беспорядками в Москве.Учитывая все вышеперечисленные факторы, «западным партнёрам» необходимо дать чёткий и однозначный ответ на их действия. По словам Владимира Путина, готовится симметричный ответ. Соответствующие распоряжения отданы членам Совета безопасности России («принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа»).Сейчас можно только предполагать о конкретных распоряжениях «симметричного ответа». Однако наверняка не обойдётся без «упреждающих» военных учений с применением самых современных образцов вооружения, а также удушающих мер для иностранных агентов влияния внутри России.