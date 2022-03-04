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Владимир Путин дал добрый совет соседям России: Не нагнетать

04 марта 2022, 14:35  •  273 • Политика
Президент Владимир Путин обратился к соседям России с добрым советом. Он призвал не нагнетать ситуацию.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководителями регионов дал добрый совет соседям нашей страны. Сказал, что лучше не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения:
У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше, - отметил Владимир Путин.
Президент России считает, что нагнетание ситуации и прицельное ухудшение отношений никому не идёт на пользу. Что касается принимаемых Россией мер, мы действуем лишь в ответ на удары:
Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать.
Кроме того, Владимир Путин добавил, что вводящие против нас ограничения, безусловно, навредят России. Но ударят и по себе. Тут следует понимать, что Россия все проблемы решит. Но получится ли преодолеть кризис нашим партнёрам?
Если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации, и сам себе наносит ущерб, он нанесет ущерб, конечно, и нам. Но в чем? Нам просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции. Но мы все всё равно решим задачи, которые перед нами стоят. Даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретём дополнительные компетенции.
Напомним, санкции против России начали вводить с утроенной силой после начала спецоперации на Украине. Что наводит на подозрения в пособничестве нацистам. Ведь именно денафицикация и демилитаризация стали целями работы наших военных.

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