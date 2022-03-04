|
Владимир Путин дал добрый совет соседям России: Не нагнетать
04 марта 2022, 14:35 • 273 • Политика
Президент Владимир Путин обратился к соседям России с добрым советом. Он призвал не нагнетать ситуацию.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководителями регионов дал добрый совет соседям нашей страны. Сказал, что лучше не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения:
Президент России считает, что нагнетание ситуации и прицельное ухудшение отношений никому не идёт на пользу. Что касается принимаемых Россией мер, мы действуем лишь в ответ на удары:
Кроме того, Владимир Путин добавил, что вводящие против нас ограничения, безусловно, навредят России. Но ударят и по себе. Тут следует понимать, что Россия все проблемы решит. Но получится ли преодолеть кризис нашим партнёрам?
Напомним, санкции против России начали вводить с утроенной силой после начала спецоперации на Украине. Что наводит на подозрения в пособничестве нацистам. Ведь именно денафицикация и демилитаризация стали целями работы наших военных.
Подпишитесь на нас
273
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2022, 05:05
|
26 февраля 2022, 16:35
|
28 февраля 2022, 00:55
|
26 февраля 2022, 18:20
|
28 февраля 2022, 02:40
|
27 февраля 2022, 07:45
|
28 февраля 2022, 13:45