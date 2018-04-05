Владимир Путин: Чиновники стараются порадеть родному человечку, а экономика несет колоссальный ущерб

Тема первого после переизбрания президента Госсовета победила бы в конкурсе самых скучных названий для мероприятий в Кремле - "Государственный совет по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране". Однако, на практике тема была важнейшей.

- Хочу сразу сказать – это одно из ключевых направлений нашей работы, - заявил Путин. - Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем, ни одна из задач достигнута быть не может. Это направление одно из магистральных.

При этом проблемы с конкуренцией в стране сейчас наблюдаются на всех уровнях, начиная с с правового регулирования и заканчивая отношением чиновников всех уровней.

- Немало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей, - констатировал Путин. - В общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти в 2017 году число общих нарушений – 1,2 процента, а региональными и муниципальными органами власти – 98,8 процента. О чем это говорит? О том, что в стране должного значения этому не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо порадеть родному человечку, условно говоря, «своим фирмешкам», ГУПам, МУПам, я еще об этом скажу. На самом деле ущерб для экономики страны – колоссальный. Мы его просто не ощущаем!

Президент подчеркнул, что подходы, основанные на поощрении конкуренции, в стране используются крайне редко.

- Проще работать со «своими» ГУПами и МУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке, - сказал Путин. - Такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства и низкое качество продукции. В конечном итоге от этого страдают граждане России.

Еще одной стороной картельных сговоров становится подавление бизнес-инициативы в стране. Государственные структуры занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес.

- Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной, конкурентной борьбе, - возмутился президент. - Ведь у государственных структур совершенно другие лоббистские и финансовые возможности. И доступ к кредитам у них тоже намного проще. Да и технологии «разыграть» торги в свою пользу есть, их достаточно, и мы знаем, как они работают.

Учитывая, что за огромным столом в Георгиевском зале сидели практически все губернаторы, следующий тезис главы государства был для многих очень неприятен.

- Хотел бы обозначить ещё одну важную проблему – тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма, - сказал Путин. - Мотивы таких действий понятны: регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок. Между тем, хочу, чтобы вы сейчас все услышали, местный производитель – это значит российский, не какой-то «квасной»! Это чрезвычайно важно. А мы наблюдаем такой региональный протекционизм даже у тех регионов, которые находятся в передовиках и показывают хорошие результаты развития. Это абсолютно недопустимо!

Свою роль в борьбе за конкурентную среду пытались внести многие участники Госсовета, порой звучали весьма неожиданные предложения.

- У нас веб-камеры висят по всей стране, - заявил Владимир Жириновский. - Пусть дадут снимки - как люди идут на работу во всех субъектах. Посмотрите, где самые радостные лица, там хороший губернатор, а где самые мрачные - сразу не нужны отчеты. Пусть будет цифровая социология.

- Если мы такой критерий введем, завтра все будут улыбаться, - отреагировал Путин. - Но вряд ли это отразит реальное положение в экономике региона.

Завершил Госсовет президент тем, что роль ФАС может быть усилена, хотя превращать агентство в силовой орган пока преждевременно.

- Мы знаем, как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сейчас называют развитыми экономиками, - напомнил Путин. - Более жестокое наказание, чем за нарушения антимонопольного законодательства, могло быть только за государственную измену и за убийство. Хочу, чтобы все это услышали.