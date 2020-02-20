Владимир Путин: Было четыре кандидатуры премьера. Но Мишустина никто не называл. Кроме меня

Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, как происходила отставка правительства Дмитрия Медведева и почему он остановился именно на кандидатуре Михаила Мишустина.

«КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

МИШУСТИН БЫЛ ВЫБРАН ЗА ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА

- Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Мишустина никто не называл. Кроме меня. При выборе будущего главы кабинета министров руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Владимировича. Учитывал итоги работы Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы. Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата. Нельзя говорить только об одной задаче налоговой службы - собирать деньги с россиян, считает он. Это очень примитивное представление о деятельности налоговой службы. Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей.

Миссия главы налоговой службы заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной. И честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, вбелую, вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены. Речь идет о том, чтобы не просто взять и выдрать деньги с человека, а организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать. Чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки, и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью.

МЕДВЕДЕВ ВСЕ ЗНАЛ ЗАРАНЕЕ

- У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним обсуждали отставку. Заранее обсуждали, и Медведев в курсе был того, что происходит. А зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется? Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране? Такой ситуации во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано. Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год.

ЕСЛИ БЫ СКАЗАЛ ЗАРАНЕЕ ОБ ОТСТАВКЕ — ШИЛО В СТЕНКУ

- В переходе чиновников Кремля в правительство и бывших членов кабмина в администрацию президента нет ничего необычного и ничего неожиданного. Пускай работают здесь. Я публично не объявлял о планах сменить правительство. Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку - и на боковую.

НАЦПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ТЕ, КТО ИХ ГОТОВИЛ

- Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку.

У нас часть людей из администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвычайно важно. Ну если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей.

Прежний состав правительства действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов. Нужно было определить национальные цели развития. Это только на первый взгляд кажется, что так просто. На самом деле это большая работа. Нужно было отработать инструменты, с помощью которых можно было бы рассчитывать на то, что национальные цели будут достигнуты. Это правительство тоже сделало. Но у меня возникла внутренняя убежденность в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития. Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там, потому что делается это там.