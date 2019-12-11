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Владимир Путин: Абсолютно ненормально летать по России через Москву

11 декабря 2019, 18:54  •  39 • В России

Одна из главных претензий к современной системе авиаперелетов в России — чтобы добраться с соседнюю область, приходится лететь в столицу. Просто потому, что других рейсов не существует. Эту проблему Владимир Путин и обсуждал на совещании с членами правительства.

- Как мы с вами хорошо знаем, к сожалению, сегодня очень часто в рамках одного и того же региона приходится летать через Москву, - констатировал президент. - Эта ситуация абсолютно ненормальная. Мы уже много раз говорили о том, что ее нужно менять.

Для этого глава государства поручил увязать развитие маршрутной сети в субъектах Федерации с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в целом.

- Имеется в виду развитие аэропортов, пассажирских терминалов, строительство взлетно-посадочных полос и так далее, - пояснил Путин. - Прежде всего, речь идет, конечно, о Дальнем Востоке, о районах Крайнего Севера, Восточной Сибири, но не только – о европейской части, конечно, тоже.

Отечественную региональную авиацию после распада СССР погубила нерентабельность перелетов на близкие расстояния. Найти выход из этой ситуации без участия государства не удается.

- Необходимо добиться того, чтобы все эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний, - поручил президент. - Здесь и «зашитые» туда различного рода тарифы, и стоимость авиационного керосина и так далее. При этом стоимость авиабилетов, что важно, должна быть адекватной, посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться. И наконец, надо проанализировать готовность промышленности к выпуску необходимых самолетов, которые по цене, качеству, по требованиям безопасности должны быть конкурентоспособными на мировом рынке.

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