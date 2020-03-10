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Владимир Путин — о Великой Отечественной войне: Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим

10 марта 2020, 10:00  •  56 • В России

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС о праздновании 75-летии Победы, переписывании истории и лозунгах на машинах. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

ПОБЕДА — ЭТО НАШ ПРАЗДНИК

- Победа, 75 лет. Для Вас принципиально важно, чтобы все приехали лидеры?

- Вообще не важно. Это наш праздник. Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой.

- У вас есть ощущение, что у нас хотят отнять Победу?

- Нет такого ощущения. Это невозможно, достаточно посчитать. Ну, понимаете, это же недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий начиная с 1919–18 годов, как это всё происходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть. Гитлер и руководитель Польши — есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: «Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете — на Тешинскую область». Это прямой сговор. Ну, прочитайте, всё в документах есть. Я вот из архива поднял это всё и посмотрел, почитал.

ПОЗИЦИЯ КИЕВ — ПЛЕВОК В ЛИЦО УКРАИНЦАМ

- Да-да, читали, слышали.

- Ну да, конечно, там всё написано. И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны.

- Польша приравнивает Советский Союз, официально Варшава приравнивает Советский Союз к гитлеровской Германии, ставит знак равенства и обвиняет обе страны в развязывании Второй мировой войны. Мы тут же кидаемся в бой.

- Мы никуда не кидаемся. Секретные там протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии.

- Сегодняшние власти Польши не позвали Вас в Освенцим на 75-летие.

- Не позвали — и не надо!

- Но поехал туда зато Зеленский, который рассказывает про 1-й Украинский фронт, про 100-ю Львовскую дивизию.

- Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнётся. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это — плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку.

МЫ ПОМНИМ ЛОЗУНГ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

- А как вы относитесь к лозунгам «Можем повторить»? 9 Мая типа на BMW или на Mercedes сзади: «Можем повторить», «На Берлин». «Спасибо деду за Победу».

- «Спасибо деду за Победу» — отлично.

- А «Можем повторить»?

- Это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим.

- Ну лучше бы, чтобы не пришлось…

- Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом. Если лозунг, о котором вы сказали, рассматривать именно с таких позиций, то достаточно вспомнить и Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 10. О Великой Отечественной войне, Сталине и Гитлере.

Полная расшифровка разговора.

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