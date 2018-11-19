Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто бы ни отдавал приказы, русская артиллерия - лучшая в мире
«Реакции до сих пор нет»: Генпрокуратура РФ направила в США 1100 страниц доклада...
Трюхан раскрыл, чем Украина ПОЛЕЗНА для Америки! Воскресный вечер с Соловьевым о...
Кедми озвучил самый большой КОШМАР Америки! Воскресный вечер с Соловьевым от 18....
Главная / В России

Владимир Путин — о «Турецком потоке»: Это яркий пример умения защищать свои национальные интересы

19 ноября 2018, 20:09  •  52 • В России

Сказать по совести, праздновать завершение строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» - не наш метод. Конечно, дело сделано колоссальное, но это все равно, как в России устроили бы праздник, например, в честь последней забитой сваи Крымского моста. Моста нет, меж свай ветер гуляет, а у нас банкет... Не соответствует это русской пословице «сделал дело — гуляй смело». Но для Турции и лично Реджепа Эрдогана «Турецкий поток» значит столько, что они готовы устраивать салют в честь каждой очередной приваренной трубы в 900-километровом участке по дну Черного моря. Чего уж говорить про знаменательный факт, что это самое море осталось позади и труба уже лежит на турецком берегу.

Чтобы не обижать стратегического партнера, Владимир Путин полетел в Стамбул и поднялся на сцену, чтобы вместе с другом Реджепом дать команду осуществить этот самый выход из глубин на сушу.

Насколько турки эмоционально воспринимают происходящее и даже считают его историческим событием, чувствовалось по реакции зала еще во время выступления Эрдогана. Солидные в общем-то люди радовались, хлопали, свистели, а в какой-то момент даже начали скандировать вслед за турецким президентом.

Но и тут Путин продемонстрировал, что такое настоящий уровень выступления с трибуны.

- Соглашение о сооружении «Турецкого потока» было подписано здесь же, в Стамбуле 10 октября 2016 года. Кстати говоря, мне припоминается, мы с вами знаем, кто предложил название «Турецкий поток», - повернулся он к Эрдогану.

И взял эффектную паузу, в ходе которой зал сообразил, что льстящее национальному самолюбию турков название им подарил именно Путин, и взорвался аплодисментами.

Впрочем, в этот день президент России не скупился на добрые слова в адрес коллеги.

- Выражаю признательность президенту Туреции за проявленную им политическую волю и мужество, - сказал Путин. - Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются.

Без сомнения эти слова относились не только к газопроводу, но и покупке Турцией С-400, из-за чего Эрдогану пришлось вытерпеть настоящую выволочку от своих американских партнеров. Путин говорил и об уникальности проекта — две нитки трубопровода по дну Черного моря на глубинах, достигающих более двух километров.

- Добыча и транспортировка газа – это не примитивная работа, как кому-то могло бы показаться, не просто дырку в земле просверлить и газ качать, - заметил он. - Это сложная, высокотехнологичная работа, связанная с применением высоких технологий: и добыча, и транспортировка. Это самый экологичный вид первичной энергии и самый востребованный сегодня в мире.

По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй – транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

- Это, безусловно, делает из Турции такой серьезный европейский хаб и, без всяких сомнений, будет отражаться на геополитическом положении Турецкой республики, - заявил Путин. - Впереди укладка сухопутной части «Турецкого потока». Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, с тем чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года.

Но этот день был бы неполным, если бы не привет, который президент России передал из Стамбула в Киев.

- Проекты подобного рода не направлены против интересов кого бы то ни было, - взял он микрофон уже после окончания официальной части церемонии. - Они носят исключительно созидательный характер. Это яркий пример умения защищать свои национальные интересы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
52
Источник
Похожие новости
18 ноября 2018, 18:09
Экс-президента Украины Виктора Януковича выписали из Склифа
19 ноября 2018, 20:09
Владимир Путин — о «Турецком потоке»: Это яркий пример умения защищать свои национальные интересы
19 ноября 2018, 13:39
Немецкие политики привезли донецким детям-сиротам 20 килограммов конфет

19 ноября 2018, 20:09
Депутат Луговой хочет запретить иностранцам участвовать в политических митингах
19 ноября 2018, 18:24
«Первыми заиграли «катюши»: какой вклад советские артиллеристы внесли в победу над фашизмом
19 ноября 2018, 13:39
«Жить буду, все хорошо!»: Спикер Совета Федерации пришла на работу в гипсе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с пожарами в Калифорнии
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
18 ноября 2018, 05:28
Ж*почный список фейгина и пиар от федеральных СМИ
13 ноября 2018, 19:39
«Растерялась и замешкалась»: Казус с президентом Сингапура на встрече с Путиным попал на видео
13 ноября 2018, 03:24
Поездка в Париж обернулась для Порошенко чередой «зрад» (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.