Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина
Пятый раз за сутки: ВСУ нарушает режим прекращения огня
В Совфеде раскритиковали предложение Рады по обмену осуждённых
Проверяем голову Aдминистрации Дякулы
Главная / В России

Владимир Путин - выпускникам: Дерзайте! Не ограничивайтесь только лайками в соцсетях

23 июня 2018, 20:54  •  23 • В России

- Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, - сказал в субботу, 23 июня, вчерашним школьникам глава государства в специальном видеообращении, которое опубликовано в социальной сети "ВКонтакте". - Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится.

Владимир Путин, обращаясь к выпускникам, заметил также, что для них сегодня "один из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных": "Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений. Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего".

- Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, - сказал президент, - на то, чтобы добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте... Убежден, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.

Что ещё сказал президент выпускникам

- Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете, в этом, безусловно, ваша собственная заслуга, и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение.

- Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути.

- Именно такие люди - смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные - способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

23
Источник
Похожие новости
23 июня 2018, 20:54
Владимир Путин - выпускникам: Дерзайте! Не ограничивайтесь только лайками в соцсетях
22 июня 2018, 18:54
Офицеров Российской армии переоденут в мундиры образца 1945 года
23 июня 2018, 20:54
Виталий Милонов о призыве писательницы Ницой переименовать Россию: Русофобы выдумывают свою Укро-Нарнию!

23 июня 2018, 20:54
Украинский экс-депутат призвала бить с ноги в челюсть тем, кто говорит на русском языке
22 июня 2018, 17:09
«Очередное русофобское проявление»: российские политические партии ответили Украине на введённые против них санкции
22 июня 2018, 15:39
Сирийский урок на полигоне под Челябинском: Российские спецы учились побеждать в подземной войне
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 июня 2018, 04:54
Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»
21 июня 2018, 21:39
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга
21 июня 2018, 15:24
F-35: Россия боится США, а Эрдоган их унижает
18 июня 2018, 13:54
Народный трибунал над карателями в Донбассе
17 июня 2018, 15:09
«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад
23 июня 2018, 01:40
Коза Ностра Дякулы
20 июня 2018, 21:09
Мирей Матье с Владимиром Этушем оказались в СК России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.