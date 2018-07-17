Владимир Путин - телеканалу Fox News: Не пугайте свое население угрозами, которых не существует

После встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News. "КП" приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

Россия и США обязаны сотрудничать

- Мы сегодня с президентом Трампом отмечали, что терроризм представляет даже большую угрозу, чем это кажется на первый взгляд. Ведь если, не дай бог, произойдет ужасное, они доберутся до каких-то средств массового уничтожения, то это может привести к ужасным последствиям. Наши военные, наши спецслужбы все-таки выстраивают отношения по этому важнейшему направлению.

В 2021 году заканчивается действие Договора СНВ-3. Что с этим делать дальше? Я заверил господина президента в том, что Россия готова к продлению этого договора, пролонгации, но, конечно, мы должны говорить о деталях. У нас есть вопросы к нашим американским партнерам. Мы считаем, что США не полностью выполняют этот договор, но это предмет переговоров на экспертном уровне.

Изолировать Россию невозможно

- Вы видите, что усилия по изоляции России успехом не увенчались. И не могли увенчаться успехом, имея в виду размеры, значение России в мире, в том числе в сфере глобальной безопасности. Да и в экономике, имея в виду, скажем, энергетическую составляющую мировой экономики как минимум.

Нужно прекратить попытки бороться друг с другому, а наоборот, объединять усилия для преодоления общих сложностей в борьбе с общими озабоченностями, по преодолению этих общих озабоченностей. Так что считаю, что это начало пути. И это старт. На мой взгляд, сегодня дан этому хороший старт.

Наши отношения - заложники вашей внутриполитической борьбы

- Вы действительно считаете, что с территории России можно было повлиять на выборы в США и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно.

Я говорил в 2016 году, хочу повторить сейчас. Ведь о чем шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов от Демократической партии. Там была какая-то подтасовка фактов? Это чрезвычайно важная вещь. Хочу, чтобы американцы об этом услышали. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию – нет.

Те хакеры, о которых говорилось все время, вскрыли почту, как нам говорят, и там была информация о том, что внутри Демократической партии происходят манипуляции в пользу одного из кандидатов. Все. И руководство исполнительных органов партии ушло в отставку, насколько я помню. То есть они признали этот факт. На мой взгляд, это самое главное. Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в США и извиниться перед избирателями за то, что это было сделано, а не искать виновных, которые якобы это сделали.

Если вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите. Я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения.

Теперь, что касается конкретных обвинений. Прежде всего господин Мюллер предъявил обвинение одной из наших компаний, которая занимается мелким бизнесом, прежде всего ресторанным бизнесом. Я уже говорил об этом.

Эта компания наняла американских адвокатов и защищает свое имя в американском суде. Американский суд пока ничего не обнаружил, никакого вмешательства со стороны этой компании. Вы знаете об этом или нет? Пусть об этом узнают миллионы американцев.

Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и США заложником вашей внутриполитической борьбы.

Мы с Трампом должны кричать друг на друга?

- Почему мы говорили как интеллигентные люди друг с другом? Вас это удивляет? Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки: ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилетать, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга? Это не соответствует дипломатической мировой практике.

Тогда не нужно встречаться, если друг друга ругать и ухудшать отношения. Мы собрались, встретились для того, чтобы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно.

Церемония фотографирования на саммите в Хельсинки.

Нет никакого компромата на Трампа

- Нет у нас никакого компромата и быть не может. До того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, Трамп не представлял для нас никакого интереса. Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США. Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Так что это просто чушь. Вы что думаете, мы тотально со всеми работаем, бегает наша спецслужба за всеми, что-то подслушивает и подглядывает, что ли?

Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это не просто не входит в наши планы, это невозможно, и ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали.

Расширение НАТО - угроза России

- Я прекрасно знаю, как работают механизмы принятия решений в НАТО. Конечно, там консенсусом все принимается, но до принятия с отдельными членами НАТО можно ведь работать на двусторонней основе, что и было сделано с Польшей, что и было сделано с Румынией, где размещаются сейчас элементы стратегической противоракетной обороны США.

Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно.

Ракка превращена в Сталинград

- Не думаю, что было кровопролитие в Ракке, когда сотни тысяч людей были убиты в Алеппо, Гуте и в ходе всей гражданской войны полмиллиона человек, 20 тысяч детей погибли от режима Асада и тех, кто поддерживал его из Москвы. Они террористы?

- Вы глубоко заблуждаетесь, и мне очень жаль, что вы не знаете реальной обстановки в Сирии. В Ракке погибло огромное количество мирного населения. Ракка стерта с лица земли, это сплошные руины, напоминают Сталинград времен Второй мировой войны, и ничего хорошего, конечно, в этом нет. Вина лежит на тех людях, которые руководствуются соображениями террористического характера и используют мирное население в качестве заложников.

Дискуссия по Крыму завершена

- Мы знаем позицию Президента Трампа по поводу того, что Крым – это часть украинского государства, он мне сегодня об этом еще раз сказал, я ему сформулировал нашу позицию. На этом наша дискуссия по Крыму завершена.

Никто не собирался бомбить Флориду

- Вы представили новое поколение российских ракет и даже показали видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде.

- Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами.

- Там было написано «Флорида».

- Нет, там не было написано «Флорида». Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано «Флорида». Там было понятно, что летит на другую сторону шарика.

- Это можно было увидеть на карте.

- Нет, нельзя было видеть на карте. Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик?

Путин представил новую ядерно-энергетическую установку «Сармат».«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», - сказал президент о новом оружии в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Это мы пирожки на Украине раздавали?

- Мы вынуждены реагировать на все, что происходит вокруг нас. Во-первых, расширение НАТО на Восток двумя волнами. Когда Советский Союз уходил из Германии, нам было сказано, что об одном русские должны знать точно: расширения НАТО на восток за границы Германии не будет.

Двумя волнами все произошло, несмотря на наши принципиальные возражения, плевать хотели на наши возражения. Мы просили не выходить из Договора по противоракетной обороне – нет, Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке. Несмотря на наше предложение не делать этого, поработать совместно, все это было отклонено. Есть и другие примеры.

Например, события в Югославии. Вы знаете, что и президент Ельцин категорически возражал против военных операций, которые не были санкционированы Советом Безопасности ООН. А это единственный способ применения вооруженных сил легальным образом. Нас никто не послушал.

Были и другие примеры, которые ухудшали наши отношения. Скажем, распространение американского законодательства за пределы американских национальных границ, различные санкции и так далее. Это мы что ли вводили? Это же вы сделали.

Вы меня спросили про Крым, про Украину. Это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушение конституции Украины, не мы же там пирожки раздавали повстанцам на этот счет? Да, мы понимаем, там сложные процессы, но не таким же образом их нужно решать. Причем где? Прямо у наших границ.

Россия давно просит показать хоть какие-то факты по "Новичку"

- Почему столько людей, которые выступают против Владимира Путина, вдруг были убиты?

Сергей Скрипаль, бывший офицер разведки и двойной агент был жертвой атаки нервно-паралитического газа, около Кремля также погиб оппонент, Анна Политковская была убита.

- Во-первых, у нас у всех много политических противников. И у президента Трампа много политических противников.

- Но они живы.

- Не всегда. У вас президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом? Кеннеди где убили, в США или в России? А с Кингом что случилось? Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем.

А то, что в России происходят криминальные проявления, да, к сожалению, это так. Россия находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. И есть много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают.

Вы сказали про Скрипалей. Мы хотим, чтобы нам дали хотя бы какие-то документы на этот счет, хоть какие-то материалы. Ведь никто конкретного ничего не говорит. Так же, как в случае обвинения нас во вмешательстве в политические процессы в США. Ведь ни одного документа не дали.

Теперь мы слышим, что еще два человека пострадали от этого так называемого химического препарата, который называют «Новичком». Но я даже фамилий этих никогда не слышал. Что это за люди, от чего они пострадали, почему?

- Они подняли бутылку, которая использовалась для нападения на Скрипалей.

- Какую бутылку? Кто поднял? Где поднял? Где химический состав? Или, может быть, есть другие причины, от которых эти люди пострадали? Может быть, они находятся внутри Великобритании? С этим же никто не хочет разбираться как следует. Просто голословные обвинения. Зачем это? Зачем ухудшать наши отношения? Мы и с Великобританией хотим их выстраивать должным образом.

Не претендую быть символом России

- Я не претендую на то, чтобы быть символом России. Но с точки зрения действующего закона флаг, гимн, сам институт президентской власти в известной степени являются символами страны, и не только России, но и любой другой страны.

Надеюсь, что и моя работа отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что готова пойти для того, чтобы нормализовать наши отношения со всеми странами, в том числе, конечно, и с такой великой страной, как США.

Речь Владимира Путина на пресс-конференции саммита Трамп-Путин.

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