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Владимир Путин - о критике: Да, прислушиваюсь. Но вовсе не значит, что буду это реализовывать

12 июля 2020, 15:25  •  100 • В России

Как глава государства относится к критике, которая, бывает, звучит в его адрес? Владимир Путин уже не раз отвечал на подобные вопросы. Интервью телеканалу «Россия 1», пожалуй, выглядит на сей счёт наиболее остро...

- Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты. Им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства. Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что - если это критика ради критики, то это просто неинтересно.

(По-моему, очень важное замечание.)

Что же касается «интересных и конструктивных» предложений - к ним президент «прислушивается с удовольствием».

- Но это совсем не значит, - заметил в то же время Путин, - что я буду реализовывать то, что услышал.

Говоря о борьбе с коррупцией, Путин особо подчеркнул, что с этим явлением нужно, «в первую очередь, бороться в правоохранительной системе»:

- Там (речь об той самой борьбе. - А.Г.) это происходит, на самом деле. В каких-то органах лучше, в каких-то хуже. Служба собственной безопасности, работа органов ФСБ на это нацелена...

Ну, а саму эту работу - или борьбу - Путин назвал «достаточно эффективной».

...А отвечая на ещё один вопрос Павла Зарубина, автора программы "Москва. Кремль. Путин", - кто ему представлял кандидатуры министров, когда менялось правительство, Путин заметил: "Скажем так, в том числе, и администрация".

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

Об отношении США к России. Оно, по словам президента, зависит от внутриполитической ситуации в этой стране.

- То, что там происходит, – в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе – это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений. Ну и, конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях...

Россия вместе с тем, несмотря на остроту международной ситуации, по-прежнему придерживается уважительного стиля в общении со всеми своими партнерами. Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попала бритва и они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями. У нас в народе есть такое очень хорошее выражение - мягко стелет, но жестко спать кладет. Вот это, как мне кажется, – вполне наш стиль...

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