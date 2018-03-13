Владимир Путин - о коррупции в Дагестане: Они же забирают ваши деньги, деньги ваших детей!

Визит Владимира Путина в Дагестан - событие нерядовое. Достаточно отметить, что в аэропорту Махачкалы президента у трапа встречали глава республики Владимир Васильев и директор ФСБ Александр Бортников, хотя повестка Путина была вроде бы исключительно социально-экономической.

Первыми, с кем пообщался президент на дагестанской земле, были жители Цумадинского и Ботлихского районов, среди которых были давние знакомые главы государства.

- Мне было интересно поговорить с людьми, послушать их, в том числе ополченцев, которые принимали участие в событиях 1999 года, послушать их оценки того, что происходит в республике в целом, - признался сам Путин.

Открывая совещание по развитию республики, он похвалил руководство за позитивную динамику - промышленное производство в 2017 году увеличилось на 15,7 %, а обрабатывающий сектор – на 19,5 %.

- Общероссийские цифры являются гораздо более скромными, но вопрос - за счёт чего в Дагестане это достигнуто. Здесь нужно быть объективными, - не стал торопиться с выводами президент. - Это прежде всего за счёт заказов по линии оборонной промышленности. И нам нужно вместе подумать, как заниматься диверсификацией производства. В регионе много проблем - бюджет республики по-прежнему сильно зависит от дотаций и субсидий. А когда-то Дагестан не был дотационной территорией, наоборот, даже был донором в своё время.

Но самая главная проблема республики сегодня - коррупция, хотя, как отметил Путин, это не какой-то исключительный случай на общем фоне.

- Одним из факторов, серьёзно тормозящих развитие страны, является коррупция. Мы знаем об этом, - сказал президент. - Это беда не только Дагестана. С этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной. Но я убеждён, что у республики есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития.

При этом Путин поддержал решительные меры в борьбе с коррупцией, которые сейчас предпринимают руководство Дагестана и силовые ведомства.

- Коррупционеры не просто набивают свои карманы, они забирают деньги таких простых людей, как вы, - заявил Путин на встрече с жителями республики. - Надеюсь, новое руководство сможет наладить ситуацию, поддержку в борьбе окажут и многие дагестанцы - честные люди, болеющие за республику. Мне было важно услышать ваше мнение, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути.

Среди примеров он привел тот факт, что из 600 автозаправочных станций в Дагестане налоги платят лишь единицы.

- Но куда-то и кому-то они же платят? - спросил Путин. - Они же забирают ваши деньги, деньги ваших детей.

- Мы сейчас начали первые встречи, причём вы видели, какие у нас замечательные люди, - рассказал президенту о своей работе Владимир Васильев. - Один говорит: «Сажать не надо, вы давайте с ним поговорите». То есть люди, что называется, лишнего не берут. Вот мы так сейчас и ведём работу по целому направлению. Мы говорили про газозаправочные станции, рынки, у нас есть проблемы с ними. Сейчас, в ближайшее время, встречусь со строителями, есть вопросы: строят много, а налогов не видим.

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