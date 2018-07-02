Владимир Путин - новому главе Новосибирской области: Как вы там, освоились? Теперь нужно к бумагам «ноги приделать»

- ...Как вы там, освоились? - спросил Владимир Путин у временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, когда тот приехал на доклад в Ново-Огарево. (На этом посту он с 6 октября 2017-го, до этого почти год был мэром Вологды.)

- Да, уже освоился. Как и говорили, я уже сибиряк.

И новый руководитель-сибиряк тут же, с цифрами в руках, сразу и показал, - причем, убедительно - как он погрузился в местную тематику. (Подробнее об этом - на kremlin.ru). А мы приведем лишь несколько фрагментов...

- По итогам 2017-го Новосибирская область хорошо поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по России: с 27 места - на 19-е, - зачитывал рапорт Травников. - Ставим себе ориентиры – развиваться темпами выше среднероссийских... По большинству социальных показателей, майских указов от 2012 года мы целевых ориентиров достигли.

- Нужно, - заметил Путин, - не опускать теперь планку.

Глава региона очень подробно рассказал президенту и о том, как новосибирцы собираются использовать свой научный потенциал...

- Да, - согласился президент, - это большое преимущество.

- Следующая наша сильная сторона, - продолжал Травников - Новосибирский транспортный узел. - Аэропорт «Толмачево» по итогам 2017 года поставил рекорд: было перевезено более пяти миллионов пассажиров, это самый крупный хаб (то есть - узловой аэропорт. - А.Г.) за Уралом. И самое важное... - серьезные планы по увеличению пропускной способности в ближайшие годы – до 9–10 миллионов в год пассажиров планируют перевозить.

И вот тут президент еще выше поднял планку, которую только что попросил не опускать...

- Необходимо вместе с правительством уделить необходимое внимание развитию Академгородка. Здесь есть определенные наработки, планы, которые мы вместе с Академией наук, вместе с правительством еще в феврале сформулировали. И что касается аэропорта. Вам нужно отдельно тоже проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь «куст» сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск… Все это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки – и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать – и по качеству полосы, и по терминалам. Я недавно совсем с министром говорил на этот счет, ставил ему задачи по этому «кусту», по этому региону, так что вы отдельно встретьтесь с ним и переговорите, хорошо?

- Да, спасибо, Владимир Владимирович! Именно такой подход и применяется, и не только в части воздушного транспорта.

- Эти идеи пора реализовывать, - заключил Путин. - Поэтому нужно к этим бумагам «ноги приделать», как у нас по-простому говорят. Нужно прямо сейчас начать практическую конкретную работу в правительстве...