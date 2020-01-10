Владимир Путин - министру транспорта Евгению Дитриху: Когда у нас в Крым пойдут грузовые поезда? 1-го июля

В гостиничный комплекс "Мрия", что в нескольких километрах от Ялты, где в минувшую пятницу, во второй день своей командировки в Крым, Владимир Путин собрал совещание по самым важным вопросам жизни полуострова - примчалась львиная доля правительственных чиновников.

Причём, почти все - с пухлыми папками и дипломатами, набитыми бумагами. Что, похоже, должно было свидетельствовать и о ворохе новых проблем, которые предстоит решит в наступившем текущем - а, точнее, - строительном году.

Очень сосредоточенным (впрочем, как всегда) - выглядел вице-премьер Дмитрий Козак. А от него в этом плане не отставали и министры: транспорта - Евгений Дитрих, экономразвития - Максим Орешкин, сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, здравоохранения - Вероника Скворцова, Минстроя и жилкомхоза - Владимир Якушев...

Плюс помощник Владимира Путина - Андрей Белоусов, полпред президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов. Москва многие годы - ещё со времён Юрия Лужкова - опекает Крым, поэтому место столичного градоначальника Сергея Собянина за рабочем столом крымского совещания - в непосредственной близости - было вполне законным.

А почему ваш корреспондент считает наступивший год в строительным? За эти два дня Владимир Путин побывал - кроме Ялты - в Севастополе, Симферополе, проехал по полуострову несколько сотен километров. (А за президентом мы, журналисты.) И всюду - стройки, стройки... Либо мосты сооружают, либо - разбитые дороги, заново и основательно - приводят в "прочный российский порядок" и, конечно же, возводятся здания - и жильё, и так называемый - соцкультбыт.

Но президента масштабы крымского преобразования не слишком впечатлили и не во всем устроили. (Подробнее о проблемах и недостатках - ниже.)

Хотя - в начале своего выступления Путин и отметил:

- За последние годы, конечно, мы сделали немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, для их интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России. Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно...

Путин иногда заглядывал в свои тезисы, но эти цифры он привёл "без бумажки" - знал их на память:

- Уровень безработицы в Республике Крым сократился с 7,2% в 2015-м до 5,5% - к концу 2019 года. В Севастополе - с 8,3% до 4%. Это результат возобновления работы некоторых предприятий и их загрузки заказами, в том числе федеральных министерств и ведомств.

Промышленное производство увеличилось почти вдвое в Крыму и в два с половиной раза - в Севастополе

И ещё Президент привёл такие цифры:

- В 2019 году Крым посетили 7 миллионов 430 тысяч туристов, это на 9,3% больше, чем в 2018-м. Свыше половины из них - 57% - прибыли в Крым по Крымскому мосту.

Кто-то из участников совещания попытался было поаплодировать - цифра-то и правда рекордная. Но президент и тут быстро "перевёл стрелку" на другую, но тоже транспортную тему...

- Когда у нас в Крым пойдут грузовые поезда? - Путин посмотрел в сторону министра транспорта Евгения Дитриха.

- С 1-го июля, - без запинки отрапортовал министр.

- Путина ответ устроил, и он кивнул:

- Да.

...И все же большая часть заявлений и реплик Путина в этот день - после слов: "Но" и "В то же время" - касалась трудностей, с которыми каждый сталкиваются крымчане и севастопольцы...

Путин заявил, что с 1 июля начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту.

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ О ПРОБЛЕМАХ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ

1. - Здравоохранение в Крыму - в плачевном состоянии, здесь - перекос в сторону платного здравоохранения, надо гарантировать жителям нормальное (а не за деньги. - А.Г.) медобслуживание. (Путин сказал, что ждёт предложений в этой сфере.)

2. «Нужно, чтобы уровень цен (на товары и услуги. - А.Г.) соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма. Для этого органам власти надо работать в контакте с деловыми кругами. Развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли. Я прошу делать это быстро, без всяких административных проволочек.

3. - Необходимо улучшать качество жизни в Крыму. Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни - ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных. (По словам Путина, речь идет не только о курортах, но и обо всех населенных пунктах.)

4. - Ещё нужно поработать (крымским чиновникам. - А.Г.) над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто и никогда не занимался...