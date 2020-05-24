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Владимир Путин - «КП»: Ваши читатели ценят фирменный стиль любимой «Комсомолки»
24 мая 2020, 09:20 • 67 • В России
Владимир Путин признавался, что читает «Комсомольскую правду» каждое утро. Он не раз приезжал в редакцию, а его фраза «Еду на работу - читаю «Комсомолку» стала крылатой.
Президент России, не оставшись в стороне от юбилея любимой газеты, прислал в редакцию поздравление.
В телеграмме главы государства говорится:
«Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательный юбилеем - 95-летием выхода первого номера «Комсомольской правды».
За минувшее время легендарная «Комсомолка» прошла большой творческий путь, вписала яркие, незабываемые страницы в историю отечественных СМИ. На страницах газеты печатались известные писатели и поэты, политики и общественные деятели, непревзойденные мэтры репортажа и публицистики. И конечно, мы всегда будем помнить военных корреспондентов и сотрудников «Комсомольской правды», которые в годы Великой Отечественной войны честно выполняли свой профессиональный, гражданский долг, проявляли беспримерный героизм и мужество. Многие из них - не вернулись домой.
Важно, что нынешний коллектив газеты бережет и развивает передающиеся из поколения в поколение традиции, стремится сохранять флагманские позиции газеты на российском медиа-рынке. И потому ваши читатели высоко ценят фирменный, всегда узнаваемый стиль любимой «Комсомолки».
Президент России поздравил редакцию с юбилеем
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
В.Путин»
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