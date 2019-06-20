Владимир Путин - "КП": Мы хотим дать новому украинскому руководству шанс выйти на траекторию решения проблем на Донбассе

- Владимир Владимирович, что же все-таки будет с Донбассом? Обстрел Донецка усиливается, а мы слабо на это реагируем. Президент Зеленский на ситуацию не влияет. А выдача российских паспортов там - мера половинчатая...

- Что касается решения проблем Донбасса, я уже высказывался. Сейчас только что говорил, могу еще раз сказать. Без прямого диалога и без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей эта проблема не может быть решена эффективно.

Что касается паспортов, то понятно, российского гражданства,- пожалуйста... Очереди выстроились, мы будем предоставлять гражданство тем, кто этого хочет. В отношении других граждан Украины, которые хотели бы получить гражданство... - будем предоставлять, будем совершенствовать систему предоставления гражданства в упрощенном порядке.

Президент России ответил на вопросы нашего обозревателя Александра ГамоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Почему же такая слабая реакция России на усиливающийся обстрел Донецка? Как будто ничего не происходит.

- Знаете, вопрос не в слабости либо в силе. Вопрос в том, что мы хотим дать тоже новому украинскому руководству шанс на то, чтобы все-таки выйти на траекторию решения проблем, а не на усугубления этих вопросов.

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