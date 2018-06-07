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Владимир Путин - "КП": "Должен покаяться - мне не хватает времени исполнять обязанности дедушки"

07 июня 2018, 17:54  •  84 • В России

Более 4 часов общался с народом президент России Владимир Путин на прямой линии 7 июня 2018 года. После завершения большого разговора глава государства вышел к журналистам на брифинг. Один из вопросов был задан от обозревателя "КП" Александра Гамова:

- Владимир Владимирович, а какой вы дедушка?

(Президент слегка пожимает плечами)

- Очень серьезный вопрос: какой вы дедушка, скажите? Как, у вас внук или внучка? Хватает ли времени? Исполняете ли свои обязанности деда?

- Я должен покаяться, конечно, мне не хватает времени. А это всегда вопрос такой сложный.

- Да, непростой...

- Не хватает, значит, я его плохо организую, я это понимаю. Но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда.

- Внук или внучка - сейчас растет у вас, да?

- Все растут. Все нормально. Все здоровы и все в порядке.

- А игрушки дарите хоть?

- Игрушки (пауза, президент улыбается, немножко виновато) да, дарю.

Более 4 часов общался с народом президент России Владимир Путин на прямой линии 7 июня 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS

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