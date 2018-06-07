|
Владимир Путин - "КП": "Должен покаяться - мне не хватает времени исполнять обязанности дедушки"
07 июня 2018, 17:54 • 84 • В России
Более 4 часов общался с народом президент России Владимир Путин на прямой линии 7 июня 2018 года. После завершения большого разговора глава государства вышел к журналистам на брифинг. Один из вопросов был задан от обозревателя "КП" Александра Гамова:
- Владимир Владимирович, а какой вы дедушка?
(Президент слегка пожимает плечами)
- Очень серьезный вопрос: какой вы дедушка, скажите? Как, у вас внук или внучка? Хватает ли времени? Исполняете ли свои обязанности деда?
- Я должен покаяться, конечно, мне не хватает времени. А это всегда вопрос такой сложный.
- Да, непростой...
- Не хватает, значит, я его плохо организую, я это понимаю. Но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда.
- Внук или внучка - сейчас растет у вас, да?
- Все растут. Все нормально. Все здоровы и все в порядке.
- А игрушки дарите хоть?
- Игрушки (пауза, президент улыбается, немножко виновато) да, дарю.
Более 4 часов общался с народом президент России Владимир Путин на прямой линии 7 июня 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
01 июня 2018, 18:54
|
05 июня 2018, 05:54
|
06 июня 2018, 00:08
|
03 июня 2018, 08:24
|
05 июня 2018, 02:24
|
05 июня 2018, 22:09
|
02 июня 2018, 19:09