Владимир Путин - главе "Росрыболовства": Красную икру куда дели?

Глава "Росрыболовства" Илья Шестаков, докладывая президенту об итогах года, начал с самого эффектного - объем вылова рыбы в этом году составил пять миллионов тонн. В последний раз такой результат был в 1992 году.

- Основной вклад, конечно, внесла в итоги лососёвая путина 2018 года, - заявил он.

- Она была необычная, - заметил Владимир Путин.

- Выловили 676 тысяч тонн, - подтвердил Шестаков. - Это рекорд вообще за всю историю наблюдений.

- Красную икру куда дели? - поинтересовался президент.

- Основную – выловили горбушу, красная икра пойдёт для населения, для внутреннего потребления. Это социально значимый у нас вид рыбы, лососёвый, и цена уже, кстати, подешевела: оптовая в два раза, в магазинах чуть поменьше. Но, действительно, такой рекордный «урожай» нам позволил это сделать. Горбуши выловлено наибольшее количество. Основной, конечно, у нас регион добычи – это Камчатка.

Глава "Росрыболовства" отметил вклад в этот успех и рыбоохраны, и пограничников, и МВД. - Нам в этом году и в прошлые годы удавалось достаточно активно пресекать браконьерский промысел, - рассказал Шестаков. - И горбуша, она наиболее быстро реагирует, она быстрее возвращается в реки после нереста.

- Как часто все-таки такая путина происходит? - спросил глава государства.

- Такая - рекордная за всю историю наблюдения. Мы, конечно, хотим посмотреть, но в целом таких путин у нас не было, - ответил Шестаков. - И это на самом деле дало нам определенные вызовы, потому что, действительно, не хватало холодильных мощностей, не хватало судов для транспортировки рыбной продукции во Владивосток.

- До европейской части вы доходите? - задал, возможно, главный вопрос Путин. Потому что поймать рыбу на Дальнем Востоке - это даже не полдела.

- До европейской части, конечно, доходим, но у нас основное – нехватка там именно в периоды путины, - подтвердил глава "Росрыболовства". - Сейчас еще один крупный логистический проект на Мысе на зиму планируется, что будет развиваться, и там у нас большие перспективы организации рыбной биржи. Вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах, мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку. Но для этого действительно необходимо создание такой соответствующей инфраструктуры.