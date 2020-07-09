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Владимир Путин - Элле Памфиловой: Спасибо вам и вашим коллегам по всей стране - за безопасность избирателей

09 июля 2020, 16:25  •  58 • В России

...Отработав три рабочих дня в Кремле, в четверг, 9 июля, Владимир Путин остался в своей резиденции в Ново-Огареве. Но и здесь график выдался довольно напряжённым: встречи, звонки...

Ближе к полудню приехала Элла Памфилова - Президент ее уже ждал, и она, не задерживаясь ни минуты в приёмной, сразу же проследовала в кабинет.

Как всегда - элегантно одетая - Памфилова первой поздоровалась с президентом. Он в ответ улыбнулся.

- Мы обычно после проведения избирательных кампаний с вами встречались лично, - напомнил о традиции Путин. - Сейчас ситуация немножко другая (речь - об эпидемии, которая ещё полностью не закончилась. - А.Г.). Но все-таки с вами не переговорить было бы совсем неправильно...

Эла Александровна кивнула.

- ...И дело не только в том, - продолжал президент, - что вы лично очень многое сделали для того, чтобы организовать работу избирательных участков в центре и на местах, чтобы 1 июля 2020 года была проведена кампания по организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Но - вместе с вами работала огромная армия членов избирательных комиссий: и Центральной избирательной комиссии, и на местах...

После этого президент (а он, как обычно, - 1 июля голосовал на участке - приехал, как все, с паспортом), поделился своими личными наблюдениями:

- В этом году ситуация была особенной, и конечно, я внимательно смотрел за тем, как организована была работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию, и в высшей степени демократически было все организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений?

Памфилова не спешила с докладом, который привезла с собой - слушала молча.

- Во всяком случае, наблюдатели об этом говорят и представители СМИ тоже...

Президент (видимо, специально) повторил этот тезис дважды - дабы подчеркнуть саму мысль - очень важную, на его взгляд...

...И с ними нужно было выстроить соответствующим образом работу: с представителями СМИ, с наблюдателями.

Это вообще колоссальный объем. При всём при том, что были приняты все меры, связанные с обеспечением безопасности, социальной дистанции и так далее, всё-таки члены избирательных комиссий работали напрямую с людьми, и в этом смысле они тоже здоровьем своим, можно сказать, рисковали.

Уже только после этого Путин перешёл к результатам - не политическим, как он сам заметил, а результаты эти - чисто технические:

- ...Эпидемиологические, если можно так сказать, употребить в данном случае такое выражение, – говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано просто идеально. И среди членов избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение...

Президент только искоса проглядывал в тезисы - чтобы ничего не пропустить из того, что собирался сказать Российскому Центризбиркому...

- Поэтому я хочу поблагодарить и вас, Элла Александровна, и, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех ваших коллег по всей стране. Хочу выразить слова благодарности, сказать большое спасибо и от себя, и, конечно, от тех людей, которые принимали участие в голосовании. Потому что очень много вами и вашими коллегами было сделано для того, чтобы обеспечить их безопасность, и у вас это всё получилось...

Ну, а тезис - про демократичность голосования - Путин припас напоследок - видимо, потому, что он вытекал из всего уже сказанного - причём, не только в этот день

- А что касается обеспечения демократических процедур, это тоже было сделано на самом высоком уровне, и хочу вас тоже за это поблагодарить. Большое вам спасибо.

...Памфилова, которая выглядела взволнованной, потому что многое пережила за эти дни и недели - поблагодарила главу государства тихо, почти шепотом...

Путин обсудил с Памфиловой итоги голосования по поправкам в Конституцию.

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