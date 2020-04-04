Владимир Мединский: Братиславу взяли почти без тяжелой артиллерии • 37 • Аналитика © РИА Новости / Сергей Гунеев Владимир Мединский. Архивное фото Советские войска после ожесточенных боев и глубокого обходного маневра 4 апреля 1945 года освободили столицу Словакии Братиславу от немецко-фашистских захватчиков. Об особенностях операции и отношении словаков к своим освободителям РИА Новости рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. – Как в Словакии оценивают роль Советского Союза в освобождении страны? – На фоне правящих режимов в ряде других восточноевропейских стран, которые пытаются исказить историю, Словакия выделяется в лучшую сторону. Ни у одного словацкого политического лидера и в мыслях нет принижать заслуги и подвиг советских солдат, как это делают в польском политическом руководстве или в странах Прибалтики. Здесь хорошо знают свою историю, для них солдат Красной армии всегда являлся воином-освободителем. Поэтому в Словакии с глубоким уважением относятся к памяти наших солдат, поддерживают в хорошем состоянии памятники и места захоронения, воздают погибшим заслуженные воинские почести. В Братиславе похоронено семь тысяч советских солдат, это были герои, которые погибли на подступах к городу и его улицах. А всего на территории современной Словакии находится около 160 захоронений советских воинов, павших при освобождении республики от фашизма. На военных кладбищах, в отдельных братских и одиночных могилах захоронено свыше 60 тысяч советских солдат. – Какие ключевые особенности были у операции по освобождению Братиславы? – Братиславско-Брновская операция 2-го Украинского фронта (командующий маршал Родион Яковлевич Малиновский) стала одной из решающих в освобождении Чехословакии. Наступление началось 25 марта 1945 года по всей линии фронта. Его итогом стало освобождение большой части Центральной Словакии, включая ее столицу. Эта операция, проведенная на заключительном этапе войны, золотыми буквами вписана в историю военного искусства XX века, она считается одной из самых успешных в истории Второй мировой войны. Это было тщательно спланированное наступление, в ходе которого Красная армия показала свои колоссальные возможности. Красная армия преодолевала тщательно оборудованные немецкие укрепрайоны, имея лишь полуторное превосходство в численности солдат. Но тем не менее легко сломала оборону и через несколько недель буквально смела фашистов с территории Словакии. Особенно нужно отметить, что при штурме Братиславы советское командование старалось не использовать тяжелую артиллерию и бомбардировочную авиацию, что позволило сохранить большую часть города. Для лучшей координации действий были сформированы штурмовые группы – спецназ того времени. Штурмовали каждый квартал, каждую улицу и каждый дом, методично вышибая немцев из опорных пунктов. Если бы применялась артиллерия большой и особой мощности, как, например, при взятии Кенигсберга, то штурм бы занял не три дня, а всего несколько часов, но разрушения в городской черте были бы колоссальными. – Какую роль в освобождении города сыграло местное население, как жители встречали советские войска? – Нашим войскам, штурмовавшим Братиславу, активно помогали словацкие партизаны. А всю территорию Чехословакии вместе с советскими бойцами освобождали воины 1-го Чехословацкого армейского корпуса, сражавшегося в составе 4-го Украинского фронта. И это было настоящее братство по оружию. Особенно хочется обратить внимание на то, как Красную армию встречало население Братиславы. Люди надевали лучшую одежду, выходили на улицу, обнимали и целовали наших пехотинцев, артиллеристов и танкистов, качали солдат и офицеров, забрасывали цветами. Это самые волнующие эмоциональные и яркие эпизоды завершающего периода Великой Отечественной войны, и все они запечатлены на фотоснимках и кадрах кинохроники того времени. – На чьей стороне воевала Словакия во время войны? – Словацкие части с лета 1941 года воевали на стороне Германии против Красной армии. Но по-другому и быть не могло. Словацкая республика как "независимое" государство появилась на карте в марте 1939 года. Но оно являлось лишь марионеточным образованием гитлеровцев. Случилось это после того, как Германия после Мюнхенского соглашения 1938 года сначала аннексировала у Чехокакими силамисловакии Судетскую область, Польша — Тешинскую область, Венгрия – южную и восточную части Словакии. Фактически Словакия стала областью, управляемой немецкими наместниками, чья экономика была целиком подчинена Третьему рейху. Германия при этом оккупировала всю Чехию целиком. Без действенных протестов и возмущения со стороны ведущих западных держав – Франции и Великобритании, бывших гарантами независимости Чехословакии. Единственным союзником Чехословакии, который сдержал слово и активно предлагал свою военную помощь, готов был с оружием в руках защищать независимость этой страны, оставался Советский Союз. Но словацкие части были одними из самых ненадежных национальных воинских формирований на стороне вермахта. При каждом удобном случае солдаты переходили на сторону партизан или сдавались Красной армии. По сути, повторялось то же самое, что было с чешскими и словацкими солдатами в Первую мировую войну, когда батальоны и полки переходили на сторону русской императорской армии. Словаки никогда не хотели воевать против своих славянских братьев. – Складывается впечатление, что население в большинстве было против фашистов? – Более того, в августе 1944 года в Словакии поднялось антифашистское восстание. На сторону восставших переходили многие воинские части и полицейские подразделения. Фашисты поспешили разоружить большую часть словацкой армии, поскольку были уверены, что военные в полном составе перейдут на сторону восставших. Но несмотря на мужество и героизм участников и массовый характер словацкого восстания силы были неравными. Немцы окружили части словацких антифашистов. Правительство Чехословакии, которое находилось в эмиграции, но удаленно руководило восстанием, обратилось к Советскому Союзу с призывом помочь восставшим. Войска Красной армии и 1-го Чехословацкого корпуса практически без подготовки, почти без разведки устремились на помощь. Пытались преодолеть фашистские укрепрайоны в Карпатах. Фактически пришлось штурмовать хорошо подготовленные к обороне горные перевалы. Это привело к колоссальным потерям. Погибло и было ранено 126 тысяч солдат и офицеров Красной армии и шесть тысяч чехословацких военных. Со стороны немцев потери составили 100 тысяч убитыми, ранеными и пленными. К восставшим словакам тогда пробиться не удалось, национальное восстание было жестоко подавлено гитлеровцами. Но значительная часть словацких патриотов ушла в Карпаты к партизанам, а затем активно помогала Красной армии. История тех событий сегодня бережно хранится в словацкой национальной памяти. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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