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Владимир Легойда - о Послании президента: Поддержка семьи беспрецедентная!

15 января 2020, 17:24  •  6 • В России

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал глубоко символичным и эпохальным провозглашение высшим национальным приоритетом сбережения и преумножения народа России.

- Сбережение и преумножение народа России названо высшим национальным приоритетом, - отметил он, добавив, что этот подход разделяют все традиционные религии, к котором принадлежит абсолютное большинство населения России. - Комплекс мер по поддержке российской семьи, провозглашенный президентом России, является беспрецедентным по своим масштабам. Президент говорил о семейных ценностях, среди которых любовь, уважение к старшим, рассматривая их передачу молодому поколению как задачу государственной важности.

При этом официальный спикер РПЦ особо указал на то, что оглашение Послания президента Федеральному Собранию состоялось в день памяти преподобного Серафима Саровского, жизнь которого проходила в непрестанном служении ближним и дальним.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

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