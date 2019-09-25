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Владимир Колокольцев наградил полицейских, которые спасли пятимесячную девочку

25 сентября 2019, 18:09  •  41 • В России

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в заседании Общественного совета при МВД России, которое было посвящено деятельности участковых уполномоченных полиции.

- Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление. Они вносят основной вклад в профилактику правонарушений. Только в первом полугодии принятые меры позволили почти на 9% сократить число посягательств, совершенных на бытовой почве, – привел статистические данные министр.

Глава МВД России подчеркнул, что новым приказом, который вступил в силу в июле, участковые освобождаются от избыточных и дублирующих функций, проведения проверок по ряду составов преступлений, в частности – экономической направленности, тяжким и особо тяжким.

- Все это позволит сосредоточить усилия на предупреждении правонарушений и рассмотрении обращений граждан, - отметил Колокольцев.

Повышению престижа службы способствует ежегодный всероссийский конкурс "Народный участковый", который МВД России проводит совместно с Издательским домом "Комсомольская правда". Конкурс стал одной из форм обратной связи с гражданами. Также положительно зарекомендовала себя акция "Один день с участковым", регулярно проходящая во всех регионах страны. В ней принимают участие журналисты и общественные деятели, которые присутствуют при выполнении сотрудниками служебных обязанностей, знакомятся со спецификой профессии.

После заседания Владимир Колокольцев вручил награды двум сотрудникам мордовской полиции. В августе этого года они задержали нетрезвого жителя города Саранска, угрожавшего выбросить с балкона третьего этажа грудного ребенка. За проявленное мужество участковый уполномоченный лейтенант Василий Мартынов получил медаль МВД России "За доблесть в службе", а старший сержант полиции Виктор Ковальчук – медаль МВД России "За смелость во имя спасения".

- Часто именно участковые уполномоченные первыми приходят на помощь попавшим в беду. Яркий тому пример – действия сотрудников саранской полиции Василия Мартынова и Виктора Ковальчука. Получив сигнал, что младенец находится в опасности, они в считанные минуты прибыли на место происшествия. Рискуя жизнью и проявив высокий профессионализм, спасли от гибели пятимесячную девочку, - поздравил награжденных Колокольцев.

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