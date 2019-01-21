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Владимир Княгинин: Город должен расти за счет человеческого капитала

21 января 2019, 18:54  •  30 • В России

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов направил на утверждение в ЗакСобрание города шесть кандидатур на должности новых вице-губернаторов города. Окончательное решение о том, кто ими станет, примут в среду, 23 января. Радио «Комсомольская правда в Петербурге» пообщалась с кандидатом Владимиром Княгининым. Ему Александр Беглов собирается поручить решение вопросов профессионального образования и научной политики города. А кроме того – и вопросы взаимодействия исполнительных органов государственной власти Петербурга с федеральными органами и органами власти субъектов России.

- Чем Вы будете заниматься в Смольном?

- Передо мной стоит три группы вопросов. Это перспективная модернизационная повестка для Петербурга по взаимодействию с экспертным и профессиональным сообществом.

Второй блок – это наука и высшая школа. И есть целый комплекс вопросов, относящихся к той же самой модернизационной повестке.

И третье – это взаимодействие с федеральными органами. Это оперативные и текущие вопросы. А также в рамках отдельных проектов, относящихся к высшей школе, профобразованию и запуска разного рода модернизационных программ.

- Какие будут Ваши первые шаги на новом посту?

- Давайте пройдем ЗакСобрание в среду. Я бы не хотел предвосхищать события. Пока я только кандидат.

- Какие самые серьезные проблемы накопились в Петербурге в рамках Вашей компетенции?

- Если разбираться в самой перспективной повестке – это структура экономики. С чем будет связан экономический рост. Это только отчасти относится к моей компетенции.

Второй, не менее важный вопрос: Петербург должен расти, прежде всего, за счет того что мы называем человеческим капиталом. Потому что у нас нет ни нефти, ни газа. Хотя и добывающая промышленность – одна из самых быстрорастущих сегментов петербургской экономики. А человеческий капитал – это, прежде всего, образование, наука, здравоохранение, разного рода социальные вещи. И у города своя логика развития. Это территория, организация самого пространства. То, что называется городской жизнью – не только удобством и комфортом городской среды. Эти направления являются ключевыми.

Понятно, что всем (и не только мне) придется разбираться с процессами госслужбы. Это общефедеральная линия повышения эффективности государственной службы. Сейчас она связывается, прежде всего, с цифровизацией процессов управления.

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