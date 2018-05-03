|
Владимир Кличко прокомментировал оговорки брата
03 мая 2018, 11:09 • 192 • Украина
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко прокомментировал тот факт, что его брата, мэра Киева Виталия Кличко, высмеивают за оговорки.
Владимир и Виталий Кличко globallookpress.com © imago sportfotodienst
«Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замёрзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой», — заявил Владимир Кличко в интервью Deutsche Welle.
Спортсмен также добавил, что его брату непросто в политике, однако он совершенствуется.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко в ходе выступления на Софийской площади забыл фразу на украинском.
Подпишитесь на нас
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 апреля 2018, 10:39
|
02 мая 2018, 12:39
|
30 апреля 2018, 15:09
|
30 апреля 2018, 11:39
|
28 апреля 2018, 07:54
|
27 апреля 2018, 09:09
|
27 апреля 2018, 17:09