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Владимир Кличко будет помогать Джошуа перед боем с Поветкиным

29 июля 2018, 22:54  •  59 • Украина
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко поможет чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа в подготовке к титульному бою против россиянина Александра Поветкина.
 
©Andrew Couldridge Reuters
 

Об этом сообщает Luckypunch.net в Facebook. 

Кличко станет спарринг-партнёром британца в его тренировочном лагере.

Поединок между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и станет главным событием боксёрского вечера.

Ранее сообщалось, что Поветкин начал готовиться к бою.

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