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Владимир Кличко будет помогать Джошуа перед боем с Поветкиным
29 июля 2018, 22:54 • 59 • Украина
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко поможет чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа в подготовке к титульному бою против россиянина Александра Поветкина.
©Andrew Couldridge Reuters
Об этом сообщает Luckypunch.net в Facebook.
Кличко станет спарринг-партнёром британца в его тренировочном лагере.
Поединок между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и станет главным событием боксёрского вечера.
Ранее сообщалось, что Поветкин начал готовиться к бою.
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