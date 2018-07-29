Владимир Кличко будет помогать Джошуа перед боем с Поветкиным

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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко поможет чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа в подготовке к титульному бою против россиянина Александра Поветкина.

©Andrew Couldridge Reuters

Об этом сообщает Luckypunch.net в Facebook. Кличко станет спарринг-партнёром британца в его тренировочном лагере. Поединок между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и станет главным событием боксёрского вечера. Ранее сообщалось, что Поветкин начал готовиться к бою.