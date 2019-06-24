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Владимир Елистратов официально ушел с поста мэра Челябинска

24 июня 2019, 10:54  •  66 • В России

Слухи об отставке градоначальника Челябинска Владимира Елистратова ходили давно. Но активнее всего обсуждать уход мэра стали в конце прошлой недели. Пересуды оказались достоверными: 24 июня Владимир Елистратов написал заявление в Челябинскую городскую думу. В нем он по собственному желанию попросил досрочно прекратить свои полномочия.

На экстренную сессию гордумы приехал глава региона Алексей Текслер. Он порекомендовал на место Елистратова Наталью Котову. Среди чиновников у нее слава «железной леди» — строгого и исполнительного руководителя. В итоге депутаты проголосовали за утверждение Натальи Котовой на пост главы Челябинска с приставкой «врио».

Главу Челябинска выбирают депутаты гордумы. Теперь им вновь предстоит назначить конкурс, принимать заявки от кандидатов. Однако в сентябре будут выбирать новых народных избранников. Поэтому исполнять обязанности градоначальника Наталья Котова будет минимум до осени.

Исполнять обязанности мэра будет Наталья Котова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО ИЗВЕСТНО О НАТАЛЬЕ КОТОВОЙ

По образованию она учитель физики и астрономии, несколько поработала в школе. В чиновники Наталья Петровна пошла 25 лет назад. Карьеру начинала простым специалистом в областном комитете по управлению госимуществом.

С началом карьеры госслужащей, Котова получила второе высшее юридическое. Затем работала в ныне упраздненной структуре под названием Федеральное управление по делам о несостоятельности. Далее перешла в налоговую инспекцию и успел недолго поруководить отделом.

В 2005 году назначена на должность начальника Управления жилищной политики администрации Челябинска. Через пять лет стала первым замом сити-менеджера Сергея Давыдова. И с тех пор поработала на этой должности при Евгении Тефтелеве и Владимире Елистратове. На время отпусков мэров, исполняла их обязанности.

14 августа Наталье Петровне исполнится 54 года. Увлекается путешествиями, плаванием и садоводством. За прошлый год согласно декларации заработала 4 млн 266 тыс. рублей. В собственности земельный участок, половина квартиры и садовый дом.

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