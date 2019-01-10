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Владимир Долгих: Анатолий Иванович Лукьянов был достойным коммунистом. Потом они разъехались с Горбачёвым...
10 января 2019, 01:09 • 55 • В России
- Владимир Иванович, лично вы как восприняли кончину Анатолия Ивановича?
- Ушел очень видный государственный деятель прошлого и настоящего. Настоящий коммунист. Очень сожалею. Жизнь такая, годы тоже такие. …
Я знал Лукьянова с 1973 года. В последние годы у нас с ним не было контактов. А с 1973-го по 1988-й у нас были очень тесные, хорошие контакты в Политбюро ЦК КПСС. Он был заместителем заведующего орготделом ЦК партии.
Владимир Долгих: "Анатолий Лукьянов был замзаворготделом ЦК, его ценили в Центральном Комитете как сильного организатора"
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- А как к нему Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, относился?
- Нормально. Анатолий Иванович тогда находился на таких ступеньках партийной лестницы, которые непосредственно не соприкасались с площадкой Генсека, но в орготделе все равно контакты были.
- И как к нему относились последующие Генеральные секретари ЦК КПСС - Андропов, Черненко, Горбачёв?
- Я думаю, что в тот период времени - когда во главе партии находились Андропов и Черненко, с Лукьяновым было все в порядке. Потом Лукьянов уже с Горбачевым разъехались.
- Лукьянов был у вас на виду - как у кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС?
- Конечно.. Это был достойный коммунист.
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