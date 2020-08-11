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Владимир Чижов: летний турсезон в Европе, вероятно, пройдет без россиян

11 августа 2020, 14:25  •  103 • Аналитика
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
Границы внутри Евросоюза фактически открыты, однако российским туристам, вероятно, лучше не рассчитывать на возможность отправиться путешествовать в страны ЕС в нынешнем летнем сезоне, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. По его словам, сохраняется и риск повторного закрытия границ между странами региона. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
— Как вы оцениваете действия наднациональных властей Евросоюза на всех направлениях во время первой волны распространения нового коронавируса?
— Евроинституты, конечно, начали реагировать на ситуацию не сразу. Несколько задержались. И, кстати, сами открыто это признали. Но, вообще говоря, самостоятельные действия именно еэсовских властей по вопросам, которые в основном входят в исключительную компетенцию стран-членов Евросоюза, это само по себе занятие непростое.
Тем не менее наднациональные структуры ЕС все-таки сумели в ходе наиболее острого периода пандемии – того, что называют первой волной, – наладить координацию стран-членов, пусть и не идеальную. И самое главное, они занялись тем, ради чего и существует ЕС – разработкой программ и определением средств, которые потребуются Евросоюзу для выхода из сложившейся ситуации. Это была серьезная работа, которая шла на различных уровнях и увенчалась почти рекордным по продолжительности июльским саммитом лидеров стран-членов в Брюсселе. После пяти дней и четырех ночей обсуждений главы государств и правительств сумели произвести на свет консолидированные предложения по долгосрочному семилетнему финансовому плану ЕС и по новому пакету мер для восстановления от удара экономического кризиса, "скромно" именуемому "Евросоюз следующего поколения". Такое название неслучайно: расплачиваться по антикризисным займам придется до 2058 года.
Но это еще не конец – теперь нужно провести "финансового верблюда" через "игольное ушко" Европарламента. А евродепутаты, в свою очередь, специально не уходили на каникулы, дождались решения саммита, быстро собрались на внеочередную пленарную сессию, на ней все раскритиковали, приняли резолюцию с осуждением этих предложений и со спокойной совестью разошлись отдыхать. И соберутся вновь теперь только в конце августа.
— А есть ли у институтов власти ЕС шансы до конца года согласовать и новый семилетний бюджет, и антикризисный фонд, которые являются, по сути, важными элементами борьбы с экономическим кризисом в ЕС на наднациональном уровне?
— Им нужно успеть сделать это быстрее – до конца сентября, чтобы в октябре-ноябре провести ратификацию окончательных решений национальными парламентами стран ЕС.
— В целом то, что власти ЕС сделали по экономической части в первые месяцы пандемии, можно считать успешным?
— В общем, да, конечно.
— А как вы оцениваете перспективу второй волны распространения вируса в ЕС, исходя из происходящего сейчас?
— Насчет второй волны – будет она или нет, а если будет, то насколько мощная, когда и где сильнее ударит, я бы поостерегся предвосхищать. Пока что в некоторых странах наблюдается стабилизация ситуации с вирусом, а в других, напротив, заметен новый подъем числа заражений. На мой взгляд, взгляд не специалиста-вирусолога, это связано с тем, что народ, как говорится, расслабился на фоне летнего сезона. Особенно это заметно по молодежи, поэтому и наибольший прирост именно в возрастных группах от 20 до 40 лет.
— Не могу не затронуть столь волнующую многих тему открытия международных границ. Как сейчас обстоят дела с шенгенскими границами?
— Ну в целом могло быть и хуже.
— То есть шенгенские страны могли бы закрыться друг от друга и так и остаться в таком состоянии?
— Да, весной так и было. Но сейчас внутришенгенское пространство фактически открыто.
— Есть ли шанс, что страны ЕС и Шенгена снова закроются друг для друга? Или перемещения в случае необходимости будут ограничиваться отдельными регионами, а не государствами?
— Возможны любые варианты. Если будет вторая, третья, четвертая волны вируса, и такие волны будут лавинообразными, то не исключено, что шлагбаум будет опускаться прямо по живому.
— Могут ли граждане России рассчитывать на возможность вновь ездить в туристические поездки в ЕС в ближайшие недели или месяцы?
— Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность.
— Как вы прокомментируете политику Евросоюза в области обеспечения стран ЕС потенциальной вакциной от коронавируса? Недавно Еврокомиссия заключила контракт с одной из компаний-производителей на возможность закупки 300 миллионов доз вакцины, если она будет создана и окажется безопасной и эффективной.
— Сейчас вокруг потенциальных вакцин каких только интриг нет. Взять, к примеру, стремление разбрасываться разными обвинениями, в том числе в адрес России, что она якобы где-то что-то похитила или что Россия, толком не завершив испытания, спешит "выбросить" свою вакцину на рынок. Но дело в том, что, к сожалению, любое решение по вакцине в нынешней ситуации может быть истолковано как неправильное, поспешное или запоздалое и так далее. Возможности на практике параллельно проверить несколько стратегий нет ведь ни у кого.
Что касается Евросоюза, у них есть определенные, довольно ограниченные финансовые возможности для консолидированной закупки вакцин. Сам ЕС в научные изыскания в этой сфере не вмешивается, Брюссель лишь ведет переговоры о возможности приобретения вакцины в будущем с целым рядом известных компаний, как европейских, так и из третьих стран.
— Я правильно понимаю, что Евросоюз не вступает в переговоры с российскими компаниями, с Российской Федерацией о закупке потенциальной вакцины?
— Нет, таких переговоров не ведется.
— Может ли такое случиться, что в мире будет дефицит вакцины, если она будет создана?
— Мы с вами вновь углубились в сферу, в которой я не являюсь специалистом. Полагаю, однако, что современные производственные мощности позволяют наладить производство существенного количества доз вакцины в короткие сроки.
— По вашей информации, как в ЕС смотрят на работу Всемирной организации здравоохранения?
— Позиция ЕС в отношении роли ВОЗ в нынешней пандемии кардинально отличается от американской. Не только ни одна страна Евросоюза не собирается выходить из ВОЗ, но, наоборот, на всех уровнях, в том числе на общееэсовском, декларируется поддержка этой международной организации.

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