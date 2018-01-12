Владимир Быстряков: «Американцы скоро уйдут из Украины»

Известный украинский композитор Владимир Быстряков попал в базу «Чистилище» на сайте «Миротворец» за «публичную антиукраинскую пропаганду и поддержку российской агрессии против Украины». Это произошло через день после выхода в эфир авторской программы Алеси Бацман на телеканале «112 Украина», где Быстряков высказал своё мнение о происходящем в стране, о власти, о войне, о России.

Композитор убеждён, что никто не может навязывать человеку язык, на котором тот должен говорить: «Я считаю себя человеком, который мыслит по-русски. А сегодня пытаются переформатировать наше сознание. Мы на языке не только говорим. Язык – это то, что мы думаем. Если навязывают нам какие-то ценности, как, например, переименование улиц в честь каких-то западенских героев или митрополитов, которые здесь никогда не были, не служили, – это ведь тоже насилие в какой-то степени. Это тоже агрессия со стороны людей, которые считают, что мы должны жить так, как они хотят». А на заверение Алеси Бацман о том, что никто на Украине не притесняет русский язык, Быстряков приводит пример с запретом гастролей народной украинской артистки Ольги Сумской только потому, что спектакль «Анна Каренина» был на русском языке.

По поводу присутствия российских войск в Донбассе Быстряков говорит: «Не знаю, вводил ли он (Путин – Ред.) раньше войска в Донецк и Луганск, но в данное время их там нет. Сейчас воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы. А ещё есть такое понятие – «добровольцы». Ведь у нас и австралийцы, и поляки, и чехи, и кто хочешь воюют. Ну и что?»

Композитор считает, что «у каждого человека свой взгляд на те или иные события. Имеет человек свою точку зрения – пусть имеет. Я свою не навязываю. Во мне есть часть Крыма, часть Донбасса, часть Луганска, где живёт мой друг Миша Голубович, который, кстати, руководит Украинским музыкально-драматическим театром. Во мне это есть. Но я никогда не приеду туда для того, чтобы диктовать, как там людям жить».

Владимир Юрьевич уверен, что Украиной на самом деле управляют из-за океана, но скоро это всё закончится: «Насколько я знаю, Волкер с Сурковым договорились о том, что американцы уйдут из Украины. Наша страна, по моему глубокому убеждению, находится под их протекторатом, под их управлением. Если действительно американцы начнут уходить из Киева, то здесь произойдёт мягкий переворот. Начнут уходить из верхних эшелонов власти люди, неугодные Москве, которые наиболее радикально выступали против сближения с Россией. Я недавно был на ток-шоу Малахова, разговорился с журналистами. Сказали мне любопытную вещь: в последнее время что-то зачастили представители буквально всех украинских политических сил в Москву. Договариваться. Кого-то из них принимают, кого-то – нет. Они же чувствуют».

Вспомнил Быстряков и все обещания Порошенко: «Ещё до вступления в свою должность он сказал: «За три недели восстановлю отношения с Россией и прекращу эту войну, которая началась без меня». Я это помню и за эти слова отвечаю. Дальше – больше. Во время одного из котлов Порошенко высказал мысль, почему бы не ввести два официальных языка на Украине. Но дальше он не пошёл, потому что ему сверху не дали, американцы. Тогда же Порошенко сказал, что федерализация – это не такое плохое дело для Украины. В своё время Чорновил сказал, что для того, чтобы свести концы с концами, запад и восток Украины, необходима федерализация. Иначе будет конфликт рано или поздно. Это сказал Вячеслав Чорновил в девяностом году. Я хочу сказать, что не дали Порошенко эти идеи развить. Я глубоко в этом убежден. У нас сегодня президент – мальчик для битья. Руководят же всё-таки американцы».

На замечание Алеси Бацман о том, что в России к украинцам плохо относятся, Быстряков ответил: «Если брать обычных людей, они относятся к нам, как к братьям, во-первых. А с другой стороны, они нас жалеют, потому что видят, как разваливается наше государство. Как мы сами себе обрубаем руки. Распиливаем заводы и так далее. И они разделяют, между прочим, простой народ Украины и власти. Я уверен, что Путин не собирается стать гетманом Украины, не собирается носить гетманскую шапку и грозить булавой. Им нужна та Украина, которая была. Добропорядочная, добрососедская, с которой были бы общие экономические связи… А ведь за 26 лет мы так и не удосужились построить полноценное государство. Оно так и не вышло из формата коммерческого клуба для некоторых людей, которые зарабатывают на этом хорошие деньги. А раньше Днепропетровск как называли? Кузницей партийных кадров, правда? И эти кадры руководили всей огромной страной».

Композитор ответил и на вопрос, кто виноват в том, что на Украине четвёртый год идёт война: «Кто виноват в этой войне, в том, что гибнут люди? Однозначно – политики. Причём политики с этой стороны. Начали конфликт с обстрелов Луганска с самолетов. Это были русские самолеты или наши?

Мне приходится много ездить с концертами. Я ездил по Луганской области, в той части, что находится под контролем киевских властей. Видел отношение местных людей к тому, что там делали добробаты. Я говорил с людьми, хоронившими своих детей на огородах, потому что не могли поднять голову из-за обстрелов. Народ пострадал больше всего. Я не уверен, что они после этого полюбят Украину в том плане, как мы ее любим. Украинскую Украину.

Вы уверяете, что всё началось с захвата Луганского СБУ? Но незадолго до этого были точно такие же захваты во Львовской области. 4 миллиона стволов на Украине сегодня – это результат и того, что захватывали в западных областях. А то, что есть у нас элементы скрытого сепаратизма в Закарпатской области, где у каждого венгерский паспорт?»

Вспомнил Владимир Юрьевич и Советский Союз: «Развал Советского Союза – большая трагедия. Развалилась великая страна. Развалилась благодаря алкоголику Ельцину. А государство было достаточно мощное. Мы жили лучше, чем сейчас. Не платили заоблачной коммуналки, у нас не было голодных и нищих стариков, не было такого роста преступности, была нормальная социалка. Молодежь, которая выросла за 26 лет, знает только одно: Советский Союз – это голодомор, сталинские репрессии, расстрелы. И всё. На этом зациклены. Не знают о том, что было самое качественное искусство в мире. Был кинематограф шикарный, была музыка, были Шостакович, Таривердиев».

Рассказал композитор о России и о своей карьере: «Русские не борются против Запада. Они борются против политики тех же американцев, которые после себя оставляют выжженные земли. Ливия, Сомали, Судан. Югославию разбомбили. Мне Америка нравится сама по себе, как она устроена. Но американские политики – это за гранью. Россия – единственная, кто им сопротивляется. Ещё арабы и Китай. В Россию меня звали давно. Мне даже предлагали там квартиру. И Алла Пугачёва сказала мне однажды: «Володя, а что ты делаешь в этой чёрной дыре?» Я говорю: «Чёрная дыра – это моя родина». Она ответила: «Там ты не сделаешь карьеры». И была права. Я даже в одной энциклопедии знаете, как пишусь? «Бистряков Володимир Юрійович, російськомовний композитор». Понимаете, что это такое? Это Южная Африка со скамеечками для белых. Но я не жалею. Я люблю преодолевать трудности».

На вопрос ведущей о том, собирается ли он идти в политику, Быстряков заметил: «Для того чтобы идти в политику, нужно иметь спонсора и бюджет. Сейчас вот тянут Вакарчука в политику. В него вкладывают деньги. В меня деньги не вложит никто. Почему? Потому что я человек достаточно твёрдых принципов и убеждений. Я за них не получаю денег. Мне просто иногда очень обидно и жалко смотреть на то, что происходит с Украиной».

Владимир Юрьевич посмеялся над утверждением Алины Бацман о том, что кругом «агенты Кремля»: «Во всём обвиняют Путина и его агентов. Переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича – это тоже дело рук Путина? Та це ж свої роблять хлопці. Те, что хотят отчитаться перед американцами за займы МВФ, которые они успешно переправляют в офшоры. Надо же чем-то отчитываться. На самом деле, я убеждён, политики сегодня нет. Есть только борьба за денежные знаки. А под какими лозунгами и знамёнами она идёт – это всё «Свадьба в Малиновке». Когда-нибудь, если доживём, мы будем это всё вспоминать, как время царства абсурда».

«Народ же в массе своей аполитичен. Он хочет просто хорошо жить, чего ему не дают. Четыре года не дают нормально жить. Всё хуже и хуже. Что касается дружбы… Народ, который сегодня миллионами ездит на заработки в Россию, – это уже ответ. Национальной идеей Украины должна стать терпимость друг к другу прежде всего. Не надо говорить о национальностях. Жёлтые, чёрные, серые. Если люди будут уважать мнение друг друга, не навязывать свою точку зрения… Толерантность – основа национальной идеи», – резюмировал Владимир Быстряков.