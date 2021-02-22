Владельцы «Спортмастера» в душе были за Майдан, но это не спасло их от санкций

В санкциях против «Спортмастера» есть интересный личностный момент. Основатели компании «Спортмастер», её основные владельцы — братья Фартушняки. Они из Кривого Рога. Они там родились, из Кривого Рога их родители.То есть, криворожец Зеленский ввёл санкции против криворожцев Фартушняков.Как рассказал один из близких знакомых братьев, они уехали в Россию ещё в советское время, в 80-х, поступив в МФТИ.«Они сделали очень успешную карьеру, создав огромную компанию. Фартушняки всегда сторонились политики, никогда с ней не связывались ни в России, ни на Украине. Они — в чистом виде бизнесмены».Причём сегодня уже европейские бизнесмены, так как оба живут в Швейцарии и оттуда управляют своим бизнесом в России, Украине, Казахстане, в Европе и Китае.«Для бизнеса Спортмастера закрытие Украины — потеря, но не слишком существенная. Основной их оборот и прибыль в России. Но это будет для них лично очень неприятно, так как они всегда очень тепло вспоминали о своих украинских, криворожских корнях. И к слову сказать, скорее в душе были за Майдан и за европейский выбор Украины, ведь сами сегодня они именно европейцы. У обоих братьев мальтийские паспорта, и живут они в основном в Европе», — сказал «Стране» знакомый Фартушняков.В 2017 году тогдашний руководитель компании «Спортмастер Украина» Игорь Чернов давал интервью, в котором доказывал, что «Спортмастер» это никакая не российская компания.«Собственник компании — Фартушняк Николай Алексеевич, гражданин Мальты и налоговый резидент Швейцарии. Он уплачивает налоги там. Сам он родился на Украине, детство провел в Кривом Роге, а с РФ его сегодня связывает только начало бизнеса. В январе он праздновал свой 50-летний юбилей, был одет в украинский национальный костюм».Но, как видим, от санкций это всё не спасло.