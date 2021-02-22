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Владельцы «Спортмастера» в душе были за Майдан, но это не спасло их от санкций
22 февраля 2021, 22:50 • 25 • Украина
В санкциях против «Спортмастера» есть интересный личностный момент. Основатели компании «Спортмастер», её основные владельцы — братья Фартушняки. Они из Кривого Рога. Они там родились, из Кривого Рога их родители.
То есть, криворожец Зеленский ввёл санкции против криворожцев Фартушняков.
Как рассказал один из близких знакомых братьев, они уехали в Россию ещё в советское время, в 80-х, поступив в МФТИ.
«Они сделали очень успешную карьеру, создав огромную компанию. Фартушняки всегда сторонились политики, никогда с ней не связывались ни в России, ни на Украине. Они — в чистом виде бизнесмены».
Причём сегодня уже европейские бизнесмены, так как оба живут в Швейцарии и оттуда управляют своим бизнесом в России, Украине, Казахстане, в Европе и Китае.
«Для бизнеса Спортмастера закрытие Украины — потеря, но не слишком существенная. Основной их оборот и прибыль в России. Но это будет для них лично очень неприятно, так как они всегда очень тепло вспоминали о своих украинских, криворожских корнях. И к слову сказать, скорее в душе были за Майдан и за европейский выбор Украины, ведь сами сегодня они именно европейцы. У обоих братьев мальтийские паспорта, и живут они в основном в Европе», — сказал «Стране» знакомый Фартушняков.
В 2017 году тогдашний руководитель компании «Спортмастер Украина» Игорь Чернов давал интервью, в котором доказывал, что «Спортмастер» это никакая не российская компания.
«Собственник компании — Фартушняк Николай Алексеевич, гражданин Мальты и налоговый резидент Швейцарии. Он уплачивает налоги там. Сам он родился на Украине, детство провел в Кривом Роге, а с РФ его сегодня связывает только начало бизнеса. В январе он праздновал свой 50-летний юбилей, был одет в украинский национальный костюм».
Но, как видим, от санкций это всё не спасло.
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