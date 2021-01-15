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Владельцы соцсетей напомнили, кто хозяин: Политолог о смерти свободы слова в США

15 января 2021, 09:40  •  114 • Политика
Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным. "Западные социальные сети нарушают свободу личности и свободу слова", - комментирует политолог Юрий Светов.
Глава Twitter Джек Дорси назвал решение заблокировать на постоянной основе учётную запись президента США Дональда Трампа правильным. Как соцсеть своими руками убивает свободу слова в США, рассказал политолог и журналист Юрий Светов.
Он отмечает, что соцсети создали иллюзию того, что любой человек может свободно высказать своё мнение. Однако у всех этих соцсетей есть реальные владельцы, которые быстро поняли, какие возможности сосредоточены у них в руках. И монополисты, владеющие социальными сетями, не стесняются напомнить окружающим, что последнее слово в общественной дискуссии всегда остаётся за ними.
Западные социальные сети нарушают свободу личности и свободу слова. Нужно разрушить монополизм социальных сетей Запада,
- сказал Юрий Светов в беседе с Nation News.
По мнению политолога, в интернете должны быть запрещены лишь самые опасные темы вроде терроризма и пропаганды наркотиков. Остальные темы должны быть свободными от цензуры, считает эксперт.

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