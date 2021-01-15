Владельцы соцсетей напомнили, кто хозяин: Политолог о смерти свободы слова в США

Глава Twitter Джек Дорси назвал решение заблокировать на постоянной основе учётную запись президента США Дональда Трампа правильным. Как соцсеть своими руками убивает свободу слова в США, рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

Он отмечает, что соцсети создали иллюзию того, что любой человек может свободно высказать своё мнение. Однако у всех этих соцсетей есть реальные владельцы, которые быстро поняли, какие возможности сосредоточены у них в руках. И монополисты, владеющие социальными сетями, не стесняются напомнить окружающим, что последнее слово в общественной дискуссии всегда остаётся за ними.

Западные социальные сети нарушают свободу личности и свободу слова. Нужно разрушить монополизм социальных сетей Запада,

- сказал Юрий Светов в беседе с Nation News.

По мнению политолога, в интернете должны быть запрещены лишь самые опасные темы вроде терроризма и пропаганды наркотиков. Остальные темы должны быть свободными от цензуры, считает эксперт.