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Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме
03 октября 2019, 16:09 • 88 • Украина
Владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака допросили по трём статьям, в том числе по статье о терроризме.
© SERGEI SUPINSKY / AFP
Об этом Козак сообщил в эфире «112 Украина».
«Сегодня меня допрашивали по трём статьям. Одна статья — это «Терроризм», вторая — это «Финансирование терроризма», а третья — «Легализация средств, полученных преступным путём».
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».
5 сентября стало известно, что этот же орган принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NEWSONE лицензии и его закрытия.
Позднее журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
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