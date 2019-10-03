Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме

Владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака допросили по трём статьям, в том числе по статье о терроризме.

Об этом Козак сообщил в эфире «112 Украина».

«Сегодня меня допрашивали по трём статьям. Одна статья — это «Терроризм», вторая — это «Финансирование терроризма», а третья — «Легализация средств, полученных преступным путём».

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».

5 сентября стало известно, что этот же орган принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NEWSONE лицензии и его закрытия.

Позднее журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.