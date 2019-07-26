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Владелец задержанного российского танкера приехал на Украину
26 июля 2019, 17:54 • 168 • Украина
Владелец российского танкера Nika Spirit, задержанного сотрудниками СБУ, прибыл на Украину.
© State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российского профессионального союза моряков.
«Я знаю, что судовладелец уже находится на Украине. Скорее всего, у него есть адвокат, скорее всего, будет судиться по поводу судна», — сказал собеседник.
Он также добавил, что в настоящий момент не совсем понятно, какие предъявляются претензии.
«В морском праве через суд взыскивается ущерб. Хотят взыскать ущерб? Или с чем связано задержание, что за статус вещдока?» — добавил представитель профсоюза.
25 июля сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. Позже в посольстве России в Киеве рассказало, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
В ОБСЕ и ООН также уже оценили произошедший инцидент.
Подробнее по теме — в материале RT.
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