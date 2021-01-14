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Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 01:35 • 94 • Политика
Компания - владелец российского грузового судна "Адлер" рассказала, как проходил штурм "вежливых людей" в Средиземном море. По её словам, натовцы спросили разрешения, а потом "корректно высадились" на русский корабль.
Такое заявление сделал представитель "НБ Шиппинг Компани", которой принадлежит "Адлер". По его словам, сперва с капитаном связался по радиосвязи греческий корабль, который сообщил, что российское судно находится в зоне ответственности НАТО и будет досмотрено. При этом, перед тем как высадиться на борт "Адлера", греческий спецназ спросил разрешения у экипажа.
В "НБ Шиппинг Компани" подчеркнули, что натовцы вели себя корректно и соблюдали международное право. На прощание они сфотографировались с русскими. Военные держали в руках флаги Греции и Евросоюза, а моряки - российский триколор. В самом ЕС досмотр российского судна назвали "дружественным шагом".
Напомним, что инцидент произошёл в Средиземном море. Греческий спецназ в рамках европейской операции IRINI высадился на борт российского судна, чтобы проверить, не везёт ли оно оружие в Ливию. Экипаж поискам не мешал. Ничего не найдя, натовцы ретировались.
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