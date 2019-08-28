Влад Плахотнюк пообещал вернуться и «освободить» Молдову

Страна отметила 28-й День Независимости

27 августа Молдавия отмечала День независимости. 28 лет прошло с тех пор, как было провозглашено, что Молдова отныне может «свободно, без вмешательства извне решать своё настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления».

К сожалению, не всегда получалось решать «свободно» и «без вмешательства», да ещё и «в соответствии с идеалами»… Много всего произошло за эти годы.

27 августа 1991 года парламент Молдавской ССР принял Декларацию о независимости, а уже в декабре того года президент Молдовы Мирча Снегур подписал в Алма-Ате договор о вступлении страны в СНГ. А ещё через пару месяцев – 2 марта 1992 года – Молдову приняли в ООН. Кстати, Молдавия оказалась первой из постсоветских стран, которая присоединилась к Парламентской ассамблее Совета Европы, став в июле 1995 года 36-м членом ПАСЕ.

В 2001 году президентом Молдавии становится Владимир Воронин, за годы его президентства наступает экономическая стабильность, а внешний долг снизился с 85% ВВП до 13%. Воронин пообещал, что Молдова присоединится к Союзному государству России и Белоруссии, а русский язык будет вторым государственным.

Как результат – погромы парламента и администрации президента в апреле 2009 года, а в сентябре того же года Воронин складывает президентские полномочия.

К власти приходят Демократическая партия, ЛДПМ и Либеральная партия, которые сформировали «Альянс за европейскую интеграцию», а страна на три года осталась без президента.

Только в 2012 году президентом был избран Николай Тимофти, за годы его президентства «Альянс» взял под свой контроль правительство, парламент, суды и силовые ведомства.

Началась межпартийная борьба, которая вылилась в масштабный кризис власти 2013-го года, а правительство было отправлено в отставку.

Следующий этап молдавского пути – летом 2014 года Молдова и ЕС подписали соглашение об ассоциации. А на следующий год – новый политический кризис на фоне скандала по поводу хищений из банков страны. Влад Плахотнюк и ДПМ берёт под свой контроль полностью все ветви власти.

На этом фоне Игорь Додон становится президентом страны, обещая наладить былые взаимоотношения с Россией, однако, не отказываясь и от сотрудничества с ЕС.

Летом 2019 года в стране разразился очередной политический кризис, в результате которого и была сформирована сегодняшняя парламентская коалиция необычного состава – из социалистов и правых. Впереди – выборы в местные органы власти, которые станут испытанием коалиции на мудрость и политическую зрелость.

Ну а пока Молдова празднует свой 28-й День независимости.

Президент страны Игорь Додон обратился с поздравлением к народу Молдовы: «В не столь долгой новейшей истории Республики Молдова было и хорошее, и плохое. Мы с вами – её свидетели, и все мы осознаём, что предстоит ещё многое сделать в нашей стране, многое создать для того, чтобы наша жизнь стала отвечать нашим надеждам и ожиданиям. И очень ценно, что сегодня мы воодушевлены общим делом, достигнутым политическим согласием, видением будущего, которое мотивирует нас, придаёт нам силы и веру в то, что перемены к лучшему для Молдовы только начинаются».

Президент заверил, что в стране достаточно человеческого и интеллектуального потенциала, «чтобы превратить Республику Молдова в состоявшееся современное государство». Для этого только и надо – проявить смелость и политическую зрелость и быть едиными. И тогда есть уверенность, что нынешнее поколение молдаван оставит своим детям и внукам жизнеспособную и процветающую Молдову.

А премьер-министр Молдовы Майя Санду уверена, что сегодня назвать Молдову независимой страной нельзя.

«Республика Молдова не может быть полностью независима, когда на её территории находится иностранная армия. Республика Молдова не может быть полностью независима, когда энергетически зависима. Но мы должны настаивать на этом и внедрять проекты, которые обеспечат энергетическую независимость, и настаивать на международном и региональном плане на выводе российской армии», – сказала Санду журналистам.

На их вопрос, влияют ли на принятие политических решений в Молдове какие-либо стороны из-за рубежа, поспешил ответить глава МВД Андрей Нестасэ. Он заверил, что все решения принимаются в Молдове, эти решения исходят из ожиданий граждан страны, а не диктуются кем-то.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что говорить о независимости страны сегодня рано.

«Только тогда Республика Молдова станет по-настоящему независимой, когда каждый наш соотечественник из сотен тысяч, проживающих за пределами страны, будет гордиться тем, что является гражданином Молдовы. Когда тысячи граждан смогут вернуться домой, где у них будут рабочие места. Когда пенсионеры не будут думать о том, что им есть и как им выжить», – заявил Усатый на празднике Независимости в городе Бельцы.

Либерал-демократы призывали в этот день народ Молдовы к единству, либералы ещё накануне заявили, что будут бойкотировать праздник, так как «правящая коалиция подрывает независимость страны». А демократы печально объявили, что Молдову уже почти «сдали» России. Удивительно, но беглый лидер ДПМ Влад Плахотнюк даже пообещал вернуться и «освободить» Молдову от «той зависимости, в которую она попала». Понятно, что ему только и остаётся, что разыгрывать карту «российской угрозы». Как и его украинскому приятелю Петру Порошенко.

«Не может быть независимости, когда госинститутами руководят политические лидеры, лояльные Москве. Когда силовые структуры оказались под управлением иностранных спецслужб. Когда прокуратура, Центр по борьбе с коррупцией, СИБ, армия и Высший совет безопасности работают под российским политическим влиянием», – написал экс-глава ДПМ.

«Многие в 1991 году и понятия не имели о Молдове. Знали отдельных наших деятелей культуры. Но что такое Молдова как государство – в мире не имели особых представлений. Я считаю своим достижением, что после объявления независимости начали очень быстро приходить документы о признании. Значит, мы не зря стучались в эти двери», – вспоминает бывший заместитель министра иностранных дел, советник первого президента Молдовы, доктор международного права, профессор Николай Осмокеску. Удивительно, что за 28 лет «отцы-основатели» независимой Молдовы так и не поняли, что признание бывших республик СССР в качестве государств быстро состоялось только по одной причине – чтобы развал Союза был легализован.

«Нас приняли, как государство, стремящееся быть правовым и социальным. Нам доверяли. Один из тогдашних лидеров Евросоюза даже назвал Молдову «страной успеха». К сожалению, потом всё это стало притихать, так как внутри самого государства не было чётких приоритетов ни во внутренней, ни во внешней политике. И бывшая «Сказка об успехе» превратилась в «Сказку о проблемах», – заключил Осмокеску.