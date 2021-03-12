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Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово

12 марта 2021, 19:25  •  518 • Политика
МИД зря не скажет. Предостережение Киеву от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий, высказанное представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой, уже возымело громкий резонанс.
Наблюдатели обратили внимание на очень значимую для дипломатии деталь: нынешние власти Украины обозначены в заявлении Захаровой на брифинге термином "режим". Ну и в целом обращение оказалось сформулировано довольно-таки жёстко.
Без обиняков:
Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.
Кратко и ёмко, но всё, что нужно, про киевские власти сказано. Это – не власть. Это – режим. Им манипулируют. Но и марионетки, и их управители запутались в манипуляциях. И в качестве последнего средства для распутывания этого гордиева узла готовы избрать меч силового решения донбасской проблемы.
Кравчук, ты не о России, надеемся?
Непосредственным поводом для столь хлёсткой пощёчины в адрес Киева послужило для МИДа наглое заявление главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука, который отчего-то потребовал от России признать себя стороной этого конфликта. Иначе, мол, Киев готов на некие "радикальные шаги" в случае отказа.
Дело, понятно, не в том, что какие бы то ни были "радикальные" шаги Украины по отношению к России невозможны в принципе. Вооружённые силы этой страны достаточно сильны, чтобы примерно на равных сражаться с армиями донбасских народных республик. Но они слишком слабы в сравнении с армией России. Могут разве что сдаться, примерно по тому сценарию, когда украинские моряки несколько часов изображали "перемогу" возле Керченского пролива, покуда с российской стороны не прозвучало сакраментальное: "Дави их ...!"
По большому счёту Мария Захарова на дипломатическом языке сказала то же самое. Не стоит вам, ребята, пробовать проверить Россию на вшивость. Решение об ответном "радикальном шаге" будет принято очень быстро – скорее всего, даже быстрее, нежели 8 августа 2008 года.
При всей залихватской риторике киевского режима – у деятелей которого радикальные заявления автоматически приравниваются к перемоге, – политик уровня бывшего, но всё же президента страны не может не понимать иллюзорности вообще любых надежд в случае вооружённого столкновения с Россией. Не может он также не понимать иллюзорности любых надежд на военную помощь со стороны Запада и США, в частности. Вкус галстука Миши Саакашвили сам собою должен появиться на языке Кравчука, едва он вспомнит, как Запад "помог" грузинскому любителю радикальных решений.

Однако война всё же возможна?

Да, война возможна. Потому что предостережение, высказанное на уровне МИДа, – это "предпоследний довод королей". Последний довод – это пушки. Остаётся только повториться: МИД зря не скажет, а раз сказал, значит, в Москве на очень серьёзном уровне была проведена соответствующая аналитика. И на этом уровне допустили возможность вооружённых доводов с украинской стороны.
Но если не к России они могут быть обращены, то доводы сии планируются явно против республик Донбасса. "В предыдущей серии" Киев вооружённую кампанию против Донбасса проиграл. От окончательного поражения – с ожидаемым выходом войны за его пределы – тогдашние власти Украины убежали, подписав Минские соглашения. В тех значилось главное: при формальном сохранении над собою власти Киева Донецк и Луганск получали самое широкое самоуправление.
И вот теперь Москва устами Захаровой напоминает очевидное: в Минских соглашениях стороны конфликта в Донбассе определены предельно чётко: с одной стороны Киев, с другой – Донецк и Луганск.
Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе,
– сделала вывод представитель МИД России.
В Минске и была заложена та мина, что тикает ныне под киевским режимом: автономия одних областей разрешала автономию им всем, а это неминуемо разрывало Украину, как с самого начала искусственно сшитое государственное образование. Но соглашение есть соглашение, а подпись государственного лица есть подпись государственного лица.
Но только не для Киева.
Как только схлынула паника и была обозначена поддержка со стороны США, там от соблюдения договора отказались. Но и дальше всё было просто: республики продолжали жить как жили, а вот Киев встал перед неразрешимой военной и политической ситуацией. Ни тем, ни другим путём ликвидировать ЛНР и ДНР было – да и остаётся – невозможно, тем более что их поддерживает Россия, как США поддерживают Украину. Паритет – паритет во всём.
И как быть Киеву, который своими "переможными" заявлениями сам себя загнал в воронку, по ободу которой выведено: "Победить – или умереть". Победить нельзя, умирать не хочется. Только и остаётся устами старенького дедушки лепетать что-то о "радикальных решениях". Да ещё и в адрес Москвы.

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