ВКС сыграли на опережение. Нешуточные цели развёртывания радара 48Я6-К1 на «Хмеймиме» • 105 • Аналитика









На этот раз на них были запечатлены не позиции зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-300ПМУ-2 «Фаворит» близ крупного ракетостроительного предприятия под Масьяфом или гарнизоны элитных подразделений Корпуса Стражей Исламской революции в районе магистрали Банияс — Латакия, а новейший российский радиолокационный комплекс 48Я6-К1 «Подлёт-К1», развёрнутый в непосредственной близости от полотна взлётно-посадочной полосы авиабазы «Хмеймим». Вполне очевидно, что радар был доставлен в Сирию в рамках одного из срочных рейсов тяжелых военно-транспортных самолётов Ил-76МД или Ан-124-100 «Руслан», после чего незамедлительно заступил на боевое дежурство, предусматривающее непрерывный круговой обзор воздушного пространства в радиусе 200—300 км от российской «воздушной гавани» в провинции Латакия.



Радиолокационный комплекс «Подлёт-К1» — незаменимый инструмент информационной освещённости группировки ПВО, прикрывающей российскую авиабазу «Хмеймим»

И здесь возникает вполне логичный вопрос: каковы цели переброски радиолокационного обнаружителя «Подлёт-К1» в район, воздушное пространство над которым перманентно «просматривается» всевысотным обнаружителем сантиметрового диапазона 96Л6, входящим в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»? Более того, известно, что в мониторинге воздушного пространства над Латакией, Хамой и Тартусом принимают активное участие РЛС обнаружения 9С18М1-3 «Купол» и 9С15М2 «Обзор-3», являющиеся «глазами» сирийских ЗРК «Бук-М2Э» и российских С-300В4.



Простому обывателю может показаться, что речь идёт лишь о желании командования Воздушно-космических сил России, а также руководства компании-разработчика (концерна ВКО «Алмаз-Антей») протестировать новый радар в приближенных к боевым условиях. Между тем в данном случае любые коммерческие интересы крупнейшего оборонного предприятия России в области ПВО, а также заинтересованность военных в секретных испытаниях новой техники отодвигаются на задний план, уступая место реализации превентивных мер по обеспечению безопасности технического персонала авиабазы «Хмеймим», а также лётного состава смешанной авиационной бригады оперативного назначения ВКС России (экипажей штурмовиков Су-25М3, многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35С и т.д.). И скрывать здесь абсолютно нечего.



Оперативно-стратегическая ситуация, наблюдаемая на западных и северных подступах к авиабазе, приняла крайне угрожающий характер. В связи с отсутствием карт-бланша со стороны Москвы на подавление укрепрайонов и позиций артиллерийских подразделений турецкой армии, расположенных на господствующих высотах восточнее долины Аль-Габ (в западной части «Идлибского гадюшника») и прикрывающих опорники «Тахрир аш-Шам», перед полевыми командирами последних открылись новые горизонты для успешных диверсионно-разведывательных действий против гарнизонов САА и подразделений ССО России в провинции Латакия.



Более того, у протурецких исламистских отрядов «Джебхат Тахрир Сурия», дислоцированных в населённых пунктах Караманли и Калаз Тахтани (близ турецко-сирийской границы у горного хребта Джебель-Туркман), появилась возможность проведения успешных наступательных «бросков» в направлении н.п. Рабия, Джакруран и Кабир. Об этом свидетельствует недавняя успешная вылазка боевиков данного формирования в районе высоты 797 (окрестности деревни Кабир), в ходе которой посредством ПТРК были уничтожены по меньшей мере 2 ОБТ и бронеавтомобиль правительственных сил Сирии. В дальнейшем это может привести к продвижению боевиков «Тахрир Сурия» в направлении автомагистрали Латакия — Яйладагы с итоговым выходом на рубежи огневого контроля «Хмеймима» с северного воздушного направления (с использованием десятков дешевых дронов-камикадзе).



При данном раскладе можно ожидать 1,5-2-кратную интенсификацию воздушных рейдов на инфраструктуру АвБ «Хмеймим» одновременно с восточного и северного направлений. Заметно возрастёт и количество применяемых боевиками дронов. Следовательно, во избежание прорыва даже малой части БПЛА-камикадзе в «мёртвые зоны» ЗРСК «Тор-М2У» и ЗРАК «Панцирь-С1», приближающиеся в низковысотном режиме наряды из нескольких десятков дронов должны быть обнаружены на удалении 30—50 км от авиабазы, после чего должно последовать незамедлительное распределение взятых на сопровождение объектов между батареями вышеуказанных ЗРК.



Между тем радиолокационные обнаружители, приданные комплексам «Тор-М2У» и «Панцирь-С1», способны обнаруживать цели с ЭПР 0,05—0,1 кв. м (соответствует РЛ-сигнатуре дронов-камикадзе) на удалении порядка 8—10 км и 15—20 км соответственно, что оставляет боевым расчетам и средствам обработки радиолокационной информации не так много времени на распределение БПЛА противника между боевыми машинами (особенно во время массированного удара). Не всесильны и мультиспектральные оптико-электронные визиры 10ЭС1-Е комплексов «Панцирь-С1», эффективная дальность действия которых напрямую зависит от метеорологических условий, запылённости атмосферы и т.д.



Единственным адекватным решением проблемы является развёртывание вышеуказанного радиолокационного комплекса 48Я6-К1 «Подлёт-К1», на что и сделало ставку командование Воздушно-космических сил. В отличие от менее мощных интегрированных «панциревских» обнаружителей 1РС-1Е/СОЦ, данное изделие представляет собой высокопотенциальный низковысотный радиолокационный обнаружитель высокого разрешения с твердотельной ПФАР, работающий в S-диапазоне дециметровых волн и способен обнаруживать средневысотные цели с ЭПР 0,05—0,1 кв. м на удалении 80—120 км, низковысотные с аналогичной ЭОП — в момент выхода из-за радиогоризонта 27—35 км, что в полтора-два раза превышает показатели РЛС обнаружения «Торов» и «Панцирей». Более того, размещение антенного поста на 12-метровой раскладной вышке обеспечивает увеличение радиогоризонта, а также покрытие дополнительных «непросматриваемых» низковысотных секторов ракетоопасных воздушных направлений на ТВД со сложным рельефом местности.



Радар получил уникальный угломестный режим работы, позволяющий сопровождать цели с отрицательными подлётными углами на фоне естественных и генерируемых средствами РЭБ противника помех

Что ещё более важно, в программно-аппаратный алгоритм работы «Подлёта-К1» введен специализированный режим «сверхнизковысотного» сканирования воздушного пространства, предусматривающий обзор в малом угломестном секторе от -7 до +12 градусов с увеличением энергетического потенциала луча. В боевых условиях данное качество позволяет радару 48Я6-К1 обнаруживать средства воздушного нападения противника, приближающиеся с принижением в несколько десятков — сотен метров относительно позиции антенного поста. Подобными способностями не может похвастаться даже всевысотный обнаружитель 96Л6 комплекса С-400, работающий с лишь с 3-градусным принижением.



В условиях сложного рельефа горного массива Джебель-Ансария, вышеперечисленные достоинства РЛО «Подлёт-К1» являются идеальным подспорьем в предоставлении достоверной информации о воздушной обстановке операторам любых типов ЗРК, прикрывающих АвБ «Хмеймим». Системную же увязку между радаром 48Я6-К1 и потребителями информации (зенитно-ракетными батареями или смешанной зенитно-ракетной бригадой) будут осуществлять штатные сетецентрические единицы — АСУ «Поляна-Д4М1» и унифицированные батарейные командные пункты «Ранжир-М1». Крайне пристальное внимание экспертных кругов, а также многочисленных российских и зарубежных военно-аналитических изданий привлекли недавние спутниковые фотографии авиабазы ВКС России «Хмеймим», сделанные небезызвестным израильским спутником оптико-электронной разведки «Eros-B», находящимся в распоряжении компании-оператора «ImageSat», а также приданного онлайн-сервиса «Observer IL».На этот раз на них были запечатлены не позиции зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-300ПМУ-2 «Фаворит» близ крупного ракетостроительного предприятия под Масьяфом или гарнизоны элитных подразделений Корпуса Стражей Исламской революции в районе магистрали Банияс — Латакия, а новейший российский радиолокационный комплекс 48Я6-К1 «Подлёт-К1», развёрнутый в непосредственной близости от полотна взлётно-посадочной полосы авиабазы «Хмеймим». Вполне очевидно, что радар был доставлен в Сирию в рамках одного из срочных рейсов тяжелых военно-транспортных самолётов Ил-76МД или Ан-124-100 «Руслан», после чего незамедлительно заступил на боевое дежурство, предусматривающее непрерывный круговой обзор воздушного пространства в радиусе 200—300 км от российской «воздушной гавани» в провинции Латакия.И здесь возникает вполне логичный вопрос: каковы цели переброски радиолокационного обнаружителя «Подлёт-К1» в район, воздушное пространство над которым перманентно «просматривается» всевысотным обнаружителем сантиметрового диапазона 96Л6, входящим в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»? Более того, известно, что в мониторинге воздушного пространства над Латакией, Хамой и Тартусом принимают активное участие РЛС обнаружения 9С18М1-3 «Купол» и 9С15М2 «Обзор-3», являющиеся «глазами» сирийских ЗРК «Бук-М2Э» и российских С-300В4.Простому обывателю может показаться, что речь идёт лишь о желании командования Воздушно-космических сил России, а также руководства компании-разработчика (концерна ВКО «Алмаз-Антей») протестировать новый радар в приближенных к боевым условиях. Между тем в данном случае любые коммерческие интересы крупнейшего оборонного предприятия России в области ПВО, а также заинтересованность военных в секретных испытаниях новой техники отодвигаются на задний план, уступая место реализации превентивных мер по обеспечению безопасности технического персонала авиабазы «Хмеймим», а также лётного состава смешанной авиационной бригады оперативного назначения ВКС России (экипажей штурмовиков Су-25М3, многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35С и т.д.). И скрывать здесь абсолютно нечего.Оперативно-стратегическая ситуация, наблюдаемая на западных и северных подступах к авиабазе, приняла крайне угрожающий характер. В связи с отсутствием карт-бланша со стороны Москвы на подавление укрепрайонов и позиций артиллерийских подразделений турецкой армии, расположенных на господствующих высотах восточнее долины Аль-Габ (в западной части «Идлибского гадюшника») и прикрывающих опорники «Тахрир аш-Шам», перед полевыми командирами последних открылись новые горизонты для успешных диверсионно-разведывательных действий против гарнизонов САА и подразделений ССО России в провинции Латакия.Более того, у протурецких исламистских отрядов «Джебхат Тахрир Сурия», дислоцированных в населённых пунктах Караманли и Калаз Тахтани (близ турецко-сирийской границы у горного хребта Джебель-Туркман), появилась возможность проведения успешных наступательных «бросков» в направлении н.п. Рабия, Джакруран и Кабир. Об этом свидетельствует недавняя успешная вылазка боевиков данного формирования в районе высоты 797 (окрестности деревни Кабир), в ходе которой посредством ПТРК были уничтожены по меньшей мере 2 ОБТ и бронеавтомобиль правительственных сил Сирии. В дальнейшем это может привести к продвижению боевиков «Тахрир Сурия» в направлении автомагистрали Латакия — Яйладагы с итоговым выходом на рубежи огневого контроля «Хмеймима» с северного воздушного направления (с использованием десятков дешевых дронов-камикадзе).При данном раскладе можно ожидать 1,5-2-кратную интенсификацию воздушных рейдов на инфраструктуру АвБ «Хмеймим» одновременно с восточного и северного направлений. Заметно возрастёт и количество применяемых боевиками дронов. Следовательно, во избежание прорыва даже малой части БПЛА-камикадзе в «мёртвые зоны» ЗРСК «Тор-М2У» и ЗРАК «Панцирь-С1», приближающиеся в низковысотном режиме наряды из нескольких десятков дронов должны быть обнаружены на удалении 30—50 км от авиабазы, после чего должно последовать незамедлительное распределение взятых на сопровождение объектов между батареями вышеуказанных ЗРК.Между тем радиолокационные обнаружители, приданные комплексам «Тор-М2У» и «Панцирь-С1», способны обнаруживать цели с ЭПР 0,05—0,1 кв. м (соответствует РЛ-сигнатуре дронов-камикадзе) на удалении порядка 8—10 км и 15—20 км соответственно, что оставляет боевым расчетам и средствам обработки радиолокационной информации не так много времени на распределение БПЛА противника между боевыми машинами (особенно во время массированного удара). Не всесильны и мультиспектральные оптико-электронные визиры 10ЭС1-Е комплексов «Панцирь-С1», эффективная дальность действия которых напрямую зависит от метеорологических условий, запылённости атмосферы и т.д.Единственным адекватным решением проблемы является развёртывание вышеуказанного радиолокационного комплекса 48Я6-К1 «Подлёт-К1», на что и сделало ставку командование Воздушно-космических сил. В отличие от менее мощных интегрированных «панциревских» обнаружителей 1РС-1Е/СОЦ, данное изделие представляет собой высокопотенциальный низковысотный радиолокационный обнаружитель высокого разрешения с твердотельной ПФАР, работающий в S-диапазоне дециметровых волн и способен обнаруживать средневысотные цели с ЭПР 0,05—0,1 кв. м на удалении 80—120 км, низковысотные с аналогичной ЭОП — в момент выхода из-за радиогоризонта 27—35 км, что в полтора-два раза превышает показатели РЛС обнаружения «Торов» и «Панцирей». Более того, размещение антенного поста на 12-метровой раскладной вышке обеспечивает увеличение радиогоризонта, а также покрытие дополнительных «непросматриваемых» низковысотных секторов ракетоопасных воздушных направлений на ТВД со сложным рельефом местности.Что ещё более важно, в программно-аппаратный алгоритм работы «Подлёта-К1» введен специализированный режим «сверхнизковысотного» сканирования воздушного пространства, предусматривающий обзор в малом угломестном секторе от -7 до +12 градусов с увеличением энергетического потенциала луча. В боевых условиях данное качество позволяет радару 48Я6-К1 обнаруживать средства воздушного нападения противника, приближающиеся с принижением в несколько десятков — сотен метров относительно позиции антенного поста. Подобными способностями не может похвастаться даже всевысотный обнаружитель 96Л6 комплекса С-400, работающий с лишь с 3-градусным принижением.В условиях сложного рельефа горного массива Джебель-Ансария, вышеперечисленные достоинства РЛО «Подлёт-К1» являются идеальным подспорьем в предоставлении достоверной информации о воздушной обстановке операторам любых типов ЗРК, прикрывающих АвБ «Хмеймим». Системную же увязку между радаром 48Я6-К1 и потребителями информации (зенитно-ракетными батареями или смешанной зенитно-ракетной бригадой) будут осуществлять штатные сетецентрические единицы — АСУ «Поляна-Д4М1» и унифицированные батарейные командные пункты «Ранжир-М1». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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