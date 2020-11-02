Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная / Политика

В Кремле словами Владимира Путина оценили лихорадку доллара

02 ноября 2020, 16:20  •  115 • Политика
Дмитрий Песков оценил подъём курса доллара выше 80 рублей. С марта подобных показателей не было. Ситуацию в Кремле прокомментировали словами Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 2 ноября, прокомментировал скачок курса доллара выше 80 рублей. Подобной отметки доллар достиг впервые с марта.
Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, который в ходе форума "Россия зовёт!" призвал не обращать внимания на скачки курса доллара.
"В нашей стране всё-таки абсолютное подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях, - напомнил Дмитрий Песков, продолжив: - По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность всё меньше влияет на цены".
Отдельно Песков подчеркнул, что ситуация с курсом валют, в любом случае, находится на постоянном контроле у президента. Ведётся ежедневная работа и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором. В целом России удаётся поддерживать макростабильность.
Напомним, курс доллара впервые с 30 марта поднялся выше 80 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов. В то же время эксперты говорят, что американская валюта может рухнуть... Так чему верить в данной ситуации? С одной стороны, цифры говорят сами за себя. Недельная динамика курса рубля разочаровала, став худшей за последние 7 месяцев. Однако многое будет зависеть от исхода выборов президента США, которые состоятся уже завтра.
Свою роль в происходящем может сыграть и решение Китая о запуске суверенной криптовалюты. Последовать примеру китайских коллег могут российские и европейские власти. И в этом случае догонять придётся уже доллару, пишет "Взгляд" со ссылкой на своих собеседников в экспертном сообществе. Предполагается, что с появлением сильных цифровых валют доллар потеряет статус резервной валюты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
02 ноября 2020, 09:00
"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для воюющих в Карабахе наёмников
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
27 октября 2020, 23:45
"Жажда денег затмила разум офицеров": Сотрудник СБУ разоблачил украинскую спецслужбу
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
31 октября 2020, 13:00
Дубинский внёс ясность в дело MH17: "Бук" был. Украинский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.