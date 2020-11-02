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В Кремле словами Владимира Путина оценили лихорадку доллара
02 ноября 2020, 16:20 • 115 • Политика
Дмитрий Песков оценил подъём курса доллара выше 80 рублей. С марта подобных показателей не было. Ситуацию в Кремле прокомментировали словами Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 2 ноября, прокомментировал скачок курса доллара выше 80 рублей. Подобной отметки доллар достиг впервые с марта.
Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, который в ходе форума "Россия зовёт!" призвал не обращать внимания на скачки курса доллара.
"В нашей стране всё-таки абсолютное подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях, - напомнил Дмитрий Песков, продолжив: - По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность всё меньше влияет на цены".
Отдельно Песков подчеркнул, что ситуация с курсом валют, в любом случае, находится на постоянном контроле у президента. Ведётся ежедневная работа и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором. В целом России удаётся поддерживать макростабильность.
Напомним, курс доллара впервые с 30 марта поднялся выше 80 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов. В то же время эксперты говорят, что американская валюта может рухнуть... Так чему верить в данной ситуации? С одной стороны, цифры говорят сами за себя. Недельная динамика курса рубля разочаровала, став худшей за последние 7 месяцев. Однако многое будет зависеть от исхода выборов президента США, которые состоятся уже завтра.
Свою роль в происходящем может сыграть и решение Китая о запуске суверенной криптовалюты. Последовать примеру китайских коллег могут российские и европейские власти. И в этом случае догонять придётся уже доллару, пишет "Взгляд" со ссылкой на своих собеседников в экспертном сообществе. Предполагается, что с появлением сильных цифровых валют доллар потеряет статус резервной валюты.
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