В Кремле словами Владимира Путина оценили лихорадку доллара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 2 ноября, прокомментировал скачок курса доллара выше 80 рублей. Подобной отметки доллар достиг впервые с марта.

Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, который в ходе форума "Россия зовёт!" призвал не обращать внимания на скачки курса доллара.

"В нашей стране всё-таки абсолютное подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях, - напомнил Дмитрий Песков, продолжив: - По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность всё меньше влияет на цены".

Отдельно Песков подчеркнул, что ситуация с курсом валют, в любом случае, находится на постоянном контроле у президента. Ведётся ежедневная работа и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором. В целом России удаётся поддерживать макростабильность.

Напомним, курс доллара впервые с 30 марта поднялся выше 80 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов. В то же время эксперты говорят, что американская валюта может рухнуть... Так чему верить в данной ситуации? С одной стороны, цифры говорят сами за себя. Недельная динамика курса рубля разочаровала, став худшей за последние 7 месяцев. Однако многое будет зависеть от исхода выборов президента США, которые состоятся уже завтра.

Свою роль в происходящем может сыграть и решение Китая о запуске суверенной криптовалюты. Последовать примеру китайских коллег могут российские и европейские власти. И в этом случае догонять придётся уже доллару, пишет "Взгляд" со ссылкой на своих собеседников в экспертном сообществе. Предполагается, что с появлением сильных цифровых валют доллар потеряет статус резервной валюты.