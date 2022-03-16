Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине

Есть явные сигналы о том, что в условиях очевидного военного превосходства России и неминуемого краха киевского режима американские стратеги начали задумываться о прекращении ему военной помощи. Формально – чтобы якобы не принуждать Россию к "ужесточению ударов по гражданским объектам" и не провоцировать ещё большего потока украинских беженцев в страны Европы, "экономика и социальная структура которых может пострадать". Истинная причина – осознание провала проекта "анти-Россия" и отказ от пустой траты денег.

Вбросили "размышления аналитика"

Эффективное проведение российскими Вооружёнными силами спецоперации на Украине, которая в западных СМИ рисуется шиворот-навыворот, тем не менее представляет собой предмет тщательного анализа для наших врагов. Этот анализ в корне отличается от газетных фантазий. Похоже, в контексте событий на Украине Соединённые Штаты прибегли к своему излюбленному способу формирования общественного мнения. Они вбрасывают в информационное поле мнение политического аналитика, которое затем должно быть подхвачено, "препарировано" и растиражировано в журналистских статьях и репортажах с мест событий.

Британская The Guardian опубликовала размышления Раджана Мэнона (Rajan Menon), старшего научного сотрудника Института исследований войны и мира имени Арнольда Зальцмана (SIWPS) – известного исследовательского центра в составе Колумбийского университета в Нью-Йорке. Он ставит под сомнение необходимость дальнейшего предоставления военной помощи режиму Зеленского. Чем он мотивирует свою позицию? Общая суть его "стратегических выкладок" заключается в том, что "неспособность Киева противостоять агрессии влечёт за собой её усиление", и, значит, всякая помощь режиму Зеленского теряет для Запада практический смысл.

Помогать нельзя бросить. Где запятая?

Оставим на совести американского "аналитика" ссылки на различные фейки про "русскую агрессию" и обратим внимание на ход его мыслей, преследующих цель подготовить общественность к мысли о том, что Запад больше не будет помогать Зеленскому. Итак, основываясь на уже сформированном западной прессой лживом тезисе о том, что "Россия подвергает ударам гражданское население", аналитик приводит первый аргумент в пользу прекращения поддержки Киева:

Предоставление Украине ещё большего количества вооружений вполне может привести к результатам, которых ожидают её сторонники. С другой стороны, это могло бы побудить российское командование подвергать украинцев ещё большей боли. Они уже испытали огромные страдания, потому что Россия, как отметило Управление комиссара ООН по правам человека, регулярно наносит удары по гражданским зданиям.

Второй аргумент заключается в опасении роста числа украинских беженцев, которые могут нарушить спокойную жизнь немецких и прочих бюргеров.

Если война станет ещё более жестокой, Украина может продолжать сопротивляться, но тогда число украинцев, ищущих убежища в других странах, которое сейчас составляет 2,6 миллиона (наибольшая доля приходится на Польшу), резко возрастёт. Поскольку Варшава и Краков, два крупнейших польских города, переполнены беженцами, Польша уже обратилась за помощью. Продолжающийся исход беженцев из Украины может негативно сказаться на экономике и социальной структуре её соседей, особенно если война затянется и беженцы не смогут вернуться домой,

– пишет Раджан Мэнон.

И, наконец, третий аргумент. "Россия не может оставаться в стороне, позволяя Западу укреплять украинскую армию. Путин может приказать своим генералам бомбить маршруты поставок из Польши и Румынии, стран НАТО, которые имеют самые протяжённые границы с Украиной". Это разумное рассуждение. На днях замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил США о последствиях передачи на Украину вооружений.

Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели,

– сказал Рябков. Похоже, американские стратеги услышали Россию, и их собственные планы снабжения Киева оружием показались им тщетными и бессмысленными. Русские просто разбомбят караваны с оружием. Проблем и потерь много, а толку – ноль.

Чем уже накачали Украину?

Соединённые Штаты и некоторые из их союзников по НАТО – Великобритания, Польша и страны Балтии – наиболее энергично настаивали на том, что Украина "по моральным и стратегическим соображениям" должна получить оружие для противостояния русским войскам. Польша и страны Балтии, в частности, мотивировали свою позицию тем, что "если Украина попадет под влияние России, они будут уязвимы".

Соединённые Штаты вооружают Украину и обучают её военных, предоставив ей военную поддержку в размере 1,5 миллиарда долларов ещё до начала русской спецоперации. Сейчас в Конгрессе обе партии, демократическая и республиканская, поддерживают предоставление Киеву ещё большей помощи. 11 марта Сенат уже одобрил законопроект о расходах, принятый ранее Палатой представителей и предполагающий военную помощь Украине в размере 3,5 миллиарда долларов, о чём просил Байден. 26 февраля президент США санкционировал "чрезвычайную военную помощь" Украине в размере 350 миллионов долларов. По данным западных СМИ, к началу марта США организовали доставку 17 тысяч противотанковых ракет в Польшу и Румынию для дальнейшей отправки на Украину.

В вооружение Украины включилась даже Германия, изменив свою политику, запрещающую другим членам НАТО передавать Украине оружие немецкого производства. Берлин уже отправил Украине 1000 противотанковых и 500 зенитных ракет. Украина получает оружие и технику из многих других стран, некоторые из которых не входят в НАТО.

Денег жалко

Те, кто до сего момента снабжал Украину оружием, были уверены в том, что, обладая большей огневой мощью, Украина как минимум ослабит русское наступление и окажется в сильной позиции, если вдруг начнутся вероятные переговоры об условиях прекращения огня. Никакой сильной позиции у Зеленского нет. Судя по просачивающимся в западную прессу публикациям, Запад начинает сейчас тщательно и беспристрастно оценивать риски поставок оружия на Украину. И главным риском, похоже, видится пустая трата средств, вкладывание денег в уже провалившийся проект.

Обращает на себя внимание, что упомянутая выше публикация в The Guardian появилась вскоре после того как 11 марта российская авиация разбомбила военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске на западной Украине, а также после применения русской армией высокоточных крылатых ракет по Яворовскому полигону и "пункту подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников" у населённого пункта Старичи во Львовской области, всего в 25 км от польской границы. Западная пресса пишет, что "эти атаки являются сигналом Путина о том, что он не будет стоять в стороне, пока Запад укрепляет украинскую армию". Эти русские бомбардировки явно отрезвили американцев и их союзников.

Что с того?

Похоже, что США и НАТО, при всей их воинственной риторике, сдают назад. Аналитик из Зальцмановского Института исследований войны и мира не случайно отмечает, что "эта война разрушила многие предположения, которые преобладали до её начала". Естественно. Россия полностью смешала карты США и сыграла на опережение, предотвратив крупномасштабное вторжение ВСУ в Донбасс и вероятное разрастание этого вооружённого конфликта на территорию России. А теперь имеет полное военное превосходство на территории Украины и готова эффективно перекрыть любую иностранную военную помощь Киеву.

В этом контексте можно с большой долей уверенности предположить, что заявления Байдена, а также руководителей ЕС об опасности перерастания конфликта на Украине в ядерную войну вкупе с отказом США и НАТО воевать на Украине являются сигналом руководству России о том, что США реально хотят поскорее закончить свою "украинскую историю".

Единственной трудностью для США может стать поиск их "красивого выхода" из ситуации, а также их подопечного – Зеленского. Конечно, его можно просто бросить, но Штатам выгоднее вывести его "достойно". Вашингтон явно хочет сохранить своё лицо. Если эти предположения верны, тогда следует ждать сигналов от США (или от других акторов, кому Штаты делегируют полномочия) по поводу "мирных переговоров" или чего-то подобного. Сила и успех нашей армии даёт русской дипломатии очень мощную переговорную позицию с большим набором опций, главная из которых – капитуляция киевского режима. А заботиться ли о сохранении лица американцев – решат в Кремле.