Включили маневровые

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Министр экономики и финансов Франции заявил, что его страна на "100 процентов" поддерживает ограничительные меры против России, но при этом предложил Москве "маневр" в рамках санкционного механизма.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий