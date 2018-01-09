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Включили маневровые
09 января 2018, 18:39 • 206 • Карикатуры
Министр экономики и финансов Франции заявил, что его страна на "100 процентов" поддерживает ограничительные меры против России, но при этом предложил Москве "маневр" в рамках санкционного механизма.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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