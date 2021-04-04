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«Вклады» и поддельные страницы: СМИ сообщили о новой схеме банковских мошенников

04 апреля 2021, 18:15  •  93 • В России
Мошенники стали предлагать клиентам банков «вклад под высокий процент», присылая при этом ссылку на оформленный в стиле банка подложный сайт. Эксперты отмечают, что россияне уже осведомлены о недопустимости передачи кодов из смс-сообщений третьим лицам, однако при этом они могут не распознать фейковую страницу банка в сети. По словам экспертов, аналогичные преступные схемы уже получили распространение за границей. Специалисты по безопасности предупреждают о необходимости опираться на информацию, размещённую только на официальных сайтах банков.
 
Gettyimages.ru © filadendron
 

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с целью присвоения их денег. Они предлагают оформить «вклад под высокий процент», присылая при этом ссылку на подложный сайт, выполненный в стиле страницы онлайн-банка. Подробности мошеннической схемы изложены в письме Сбербанка, с которым ознакомились в РИА Новости.

Как пояснила агентству руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, мошенники могут обращаться к жертвам как через электронную почту, так и звонить им по телефону.

По словам специалиста, злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. В дальнейшем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка.

Также на russian.rt.com «Злоумышленники ссылаются на уголовный процесс»: ЦБ и МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Килюшева отметила, что мошенники обратились к теме вкладов, поскольку россияне осведомлены о недопустимости передачи другим лицам кодов подтверждения из sms и push-уведомлений. Вместе с тем, по её словам, клиенты могут не увидеть ничего подозрительного при вводе учётных данных на фейковой странице.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов констатировал, что по мере развития виртуальных сервисов мошенники будут стараться получить логины, пароли, доступ к аккаунтам граждан в онлайн-сервисах.

«Теперь в оффлайне никого не поймаешь, а мошенникам очень хочется завладеть нашими деньгами», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что эта «гонка» продолжается постоянно. Банки сообщают о новом виде мошенничества, оповещают своих клиентов, тогда как злоумышленники придумывают новые способы обмана.

«Гражданам надо понять, что, во-первых, если просят ввести какие-то данные или сказать это по телефону, этого нельзя делать ни в коем случае. Второе: если приходит рассылка со ссылкой, то надо не лениться, а зайти самому на сайт банка и посмотреть, есть ли там такая страница. Мы же знаем, что можно добавить одну букву к слову «Сбербанк» и попасть на подложный», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT рассказал, что многие юридические лица прежде сталкивались с подставными страницами сайтов банков, где надо было указывать данные аккаунта, после чего эта информация использовалась для входа в личные кабинеты банков с последующим несанкционированным переводом оттуда средств.

«Что касается физлиц, такая схема используется за границей, где уже давно создаются фальшивые сайты-клоны банков, после чего крадутся логины и пароли пользователей», — сказал Лукацкий.

По его словам, злоумышленники переключились на поиск новых схем, поскольку граждане стали более бдительными и перестали верить историям о службах безопасности банков и называть коды из смс.

Вместе с тем он отметил, что мошенники зачастую используют психологические приёмы. В частности, он рассказал о попытках злоумышленников упоминать в своих схемах правоохранительные органы, а также пересылать жертвам сфальсифицированные документы, к примеру, несуществующее решение следователя о возбуждении дела.

«Это всё работает на то, что человек начинает бояться, а когда он боится, он совершает ошибки. Под таким давлением он раскрывает конфиденциальную информацию о себе, о своём счёте, совершает действие, которое хотят мошенники», — пояснил эксперт.

Подобная методика, продолжил Лукацкий, заставляет человека сделать то, чего он в обычной жизни никогда бы не сделал, но в условиях конфликтного окружения и цейтнота он совершает эти действия.

Отметим, что в начале марта ГУ МВД Москвы предупредило о мошеннической схеме, которая подразумевает установку приложения на смартфон.

По информации пресс-службы ведомства, злоумышленники предлагают установить мобильное приложение удалённого доступа, заявляя, что оно якобы поможет сохранить средства на карте либо просто необходимо в качестве дополнительного приложения к мобильному банку.

Ранее RT публиковал статистику МВД, согласно которой в начале 2021 года отмечен рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий. В частности, в январе подобная активность выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

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