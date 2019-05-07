﻿«Вклад в ослабление власти»: Еврокомиссия выделит €1 млн на участие НКО в политике Боснии и Герцеговины

Еврокомиссия намерена предоставить €1 млн для «вовлечения организаций гражданского общества в принятие решений и выработку политики» в Боснии и Герцеговине. Предполагается, что деньги будут выделены на «мониторинг проведения реформ», «оценку необходимости новых законов», «разработку законопроектов». По мнению экспертов, за обтекаемыми формулировками стоят планы по ослаблению позиций представляющего боснийских сербов Милорада Додика. Как отмечают аналитики, ЕС намерен увеличить финансирование НКО, чтобы ослабить власть в Республике Сербской и поддержать усиление роли мусульман и хорватов в Боснии и Герцеговине. По мнению политологов, в Евросоюзе также стремятся предотвратить возможное присоединение Баня-Луки к Сербии.

Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить €1 млн, чтобы включить НКО в процесс принятия политических решений в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом сообщается в документах проекта «Расширение возможностей властей по вовлечению организаций гражданского общества в процесс принятия решений»,опубликованных на сайте ЕК.

В материалах, с которыми ознакомился RT, отмечается, что цель выделения средств — «помочь властям Боснии и Герцеговины в достижении лучших параметров вовлечения организаций гражданского общества в принятие решений и выработку политики, а также усовершенствовать/развить систему документов стратегического планирования, определяющих порядок сотрудничества с организациями гражданского общества и социальными партнёрами (работниками, работодателями, властями) в ходе процесса, предполагающего инклюзивность и опору на факты».

Столица Боснии и Герцеговины — Сараево

Reuters

© Dado Ruvic

В июне 2019 года ЕК намерена пригласить к участию в тендере на освоение €1 млн от четырёх до восьми претендентов из числа тех, кто подаст заявки до 24 мая. Победитель определится к сентябрю текущего года. С ним подпишут договор на оказание содействия в развитии гражданского общества в балканской стране.

«В рамках контракта запланирован поиск решения проблемы вяло идущего процесса сотрудничества и диалога между властями и гражданским обществом Боснии и Герцеговины, а также расширение его охвата в направлении оказания поддержки социальному диалогу и социальным партнёрам (работникам, работодателям и властям), в том числе по таким вопросам, как законодательство, коллективные переговоры, оценка необходимости в новых законах, разработка законопроектов и мониторинг проведения реформ», — утверждается в документах.

Отмечается, что «данная деятельность будет осуществляться через оказание технической помощи правительственным структурам, отвечающим за сотрудничество с гражданским обществом и социальный диалог».

Повлиять на Боснию

Как отмечают эксперты, намерение ЕС профинансировать НКО в Боснии и Герцеговине — прямая попытка оказать воздействие на политику страны и составляющих её автономных единиц.

«На Западе считают, что одним из методов влияния на руководство части или всей страны являются неполитические организации, и пытаются управлять ими через предоставление определённых средств», — заявила в интервью RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова.

Как отметила эксперт, Босния и Герцеговина — одна из беднейших стран Европы, в которой после гражданской войны 1992—1995 гг. большую часть местных НКО финансировали различные западные фонды.

Специфика политического устройства страны определяется Дейтонскими соглашениями 1995 года, которые положили конец конфликту в БиГ. Согласно договорённостям, боснийские сербы, воевавшие за отделение от Боснии и Герцеговины, получили собственную государственность — Республику Сербскую — с широкими правами, но в составе единой БиГ.

По словам Елены Гуськовой, две другие крупные этнорелигиозные общности Боснии — хорваты и мусульмане — не получили отдельных республик. Переданные им территории были объединены в Федерацию Боснии и Герцеговины — ещё одно территориальное образование в составе БиГ. Федерация и Республика Сербская в значительной степени проводят самостоятельную политику. Коллективное же руководство страной осуществляет президиум из представителей трёх народов: босняков-мусульман, сербов и хорватов. Они сменяют друг друга во главе этого органа в порядке ротации.

Третья единица в составе республики — автономный округ Брчко, который де-факто находится под международным управлением в лице верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Эта должность была создана в соответствии с Дейтонскими соглашениями на основании мандата ООН. Как правило, её занимают западные дипломаты. Верховный представитель обладает широкими правами: он может влиять на политику всей БиГ вплоть до отмены решений боснийских властей, снятия с должностей политиков или запрета на участие в выборах для отдельных лиц.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров в сентябре 2018 года в ходе визита в Боснию и Герцеговину, Москва выступает против сохранения института верховного представителя. В РФ полагают, что он ограничивает суверенитет боснийцев и является формой протектората.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи в Кремле

РИА Новости

© Алексей Никольский

В свою очередь, представители Запада заявляют, что Москва якобы усиливает влияние в Боснии и Герцеговине.

В апреле 2019 года Исследовательская служба при американском конгрессе подготовила доклад о противодействии США расширению роли России, Турции и Китая в БиГ. Аналитики службы рекомендовали американским законодателям увеличить финансовую помощь балканской стране. Ранее о том, что Вашингтону и Евросоюзу необходимо активно противодействовать России на Балканах, заявлял Американский фонд Карнеги за международный мир. В марте 2019 года, как сообщал Bloomberg, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что Белый дом активно сотрудничает с ЕС, чтобы противостоять «влиянию» Москвы на Балканах, в частности в Боснии и Герцеговине.

Против сербов

Западные аналитики озабочены деятельностью бывшего президента Республики Сербской, председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, открыто симпатизирующего России, отмечают эксперты.

Как считает Елена Гуськова, усиление финансирования боснийских НКО со стороны ЕС «нужно для того, чтобы ослабить существующую власть, которая смогла укрепить Республику Сербскую, где главную роль всё ещё продолжает играть Додик». Такой же точки зрения придерживается и эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.

«Это не первая их попытка лишить суверенитета именно Республику Сербскую через институты гражданского общества, чтобы централизовать власть в ущерб не только сербскому народу, но даже и хорватам, которые находятся в другой части мусульманско-хорватской федерации, их численность существенно меньше, чем мусульман», — заявил в беседе с RT эксперт.

Сербскому лидеру не симпатизируют ни в ЕС, ни в НАТО. В прошлом году он обвинил Агентство США по международному развитию (USAID), предоставлявшее гранты местным НКО, в прямом вмешательстве во внутренние дела Республики Сербской.

По мнению Гуськовой, деньги Евросоюза пойдут «тем организациям, которые могут внести свой вклад в ослабление власти Республики Сербской». Также, по словам эксперта, они нужны, чтобы «поддержать усиление мусульманской и хорватской части и движение к централизованному государству», что может произойти лишь за счёт ущемления положения сербской автономии.

24 марта в столице Республики Сербской Баня-Луке на памятном митинге по случаю 20-летия агрессии НАТО против Югославии Додик заявил, что Республика Сербская никогда не станет частью альянса и может выйти из состава БиГ. Ранее политик утверждал, что переговоры, ведущиеся при посредничестве ЕС между Сербией и властями самопровозглашённой Республики Косово, также могут повлиять на стремление боснийских сербов к самоопределению.

«Додик очень внимательно следит за переговорным процессом между Косовом и Белградом. Он считает, что если Белград заставят принять независимость Косова, тогда Республика Сербская может претендовать на выход из БиГ и присоединение к Сербии», — утверждает Гуськова.

По словам эксперта, ЕС, поддерживая выход косовских албанцев из состава Сербии, отказывает в праве на отделение боснийским сербам.

«Неправительственные организации нужны, чтобы предотвратить процесс выхода Республики Сербской из Боснии и Герцеговины и её присоединения к Сербии. Они могут организовать и протестные движения, и пресс-конференции, и оказывать давление на существующую власть, собирая вокруг себя недовольных», — считает Гуськова.

Опыт давления

Елена Гуськова напомнила RT, что Запад имеет большой опыт использования неправительственных организаций для смены неугодных лидеров на Балканах. Классический пример — смещение президента Югославии Слободана Милошевича в ходе акций протеста в 2000 году.

«Последующие «цветные революции» на Украине и в Грузии во многом копировали то, что происходило именно в Югославии, — отмечает эксперт. — Сейчас тоже предпринимаются попытки давления на существующую власть, когда по субботам в Сербии на улицы выходят оппозиционеры с требованием отстранить Александра Вучича. Такие попытки были в Республике Сербской, в Черногории. Это одна из методик, которая приносила хорошие результаты Западу».

По мнению Гайича, влияние западных НКО на организацию протестов против Вучича в Белграде преувеличено. Однако эксперт не отрицает западный след в манифестациях, периодически возникающих в Республике Сербской.

В конце прошлого года подобные демонстрации в Баня-Луке проводило движение «Правосудие для Давида». Сам Додик обвинил Великобританию в организации протестов.

Протесты 30 декабря 2018 года в Баня-Луке

AFP